Preiskracher bei Lidl: Extrem günstiger Gasgrill mit fünf Brennern

Wer schon immer einmal in die Welt von populären Gasgrills hineinschnuppern wollte, findet in diesen Tagen zum Beispiel bei Aldi die passenden Angebote. Aber auch Lidl möchte sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und bietet ab sofort in seinen Filialen und über den Lidl Onlineshop einen Gasgrill an. Und das Angebot des Aldi-Wettbewerbers ist hauptsächlich preislich sehr attraktiv.

Fünf Brenner für preiswerten Grillspaß

Denn der Grillmeister Gas-Grillwagen verfügt auf seiner klassischen Grillfläche zwar über vier Garzonen und entsprechend auch über vier Hauptbrenner, ist also vergleichsweise groß, kostet aber weniger als 300 Euro. Ehe wir uns dem Preis im Detail zuwenden, aber zunächst noch ein Blick auf die weiteren technischen Details. Zwei der vier Edelstahl-Brenner sind für klassische Grillszenarien nutzbar. Zwei weitere Hochleistungsbrenner kannst du nutzen, wenn es in der sogenannten Powerzone etwas heißer zur Sache gehen soll.

Und um extrem hohe Temperaturen von bis zu 800 Grad zu erreichen, kannst du sogar auf eine seitlich zusätzlich montierte Infrarot-Garzone mit Keramikbrenner zugreifen. Für das Garen bei niedrigeren Temperaturen steht ein Warmhalterost zur Verfügung. In die doppelwandige Edelstahlhaube ist ein Thermometer integriert, seitlich sind zwei Zugänge für Grillthermometer zu finden. Etwa für den kürzlich von uns getesteten Meater Block. Für Mobilität sollen vier Lenkrollen sorgen, hinter zwei Türen des Unterschranks lässt sich etwa die notwendige Gasflasche unterbringen.

Was kostet der Grillmeister Gasgrill bei Lidl?

Lidl bietet den Grillmeister Gasgrill zu einem Preis von 269 Euro an. In diesem Preis ist auch eine wetterbeständige Abdeckplane inklusive. Hinzu kommen bei einer Onlinebestellung aber noch Lieferkosten in Höhe von insgesamt 34,90 Euro, sodass sich der Preis abseits der Lidl-Filialen auf knapp 294 Euro erhöht. Das ist gerade für Gasgrill-Neulinge und Gelegenheitsgriller aber trotzdem ein attraktiver Preis.