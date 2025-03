Statt dich selbst mit der Pflege deines Rasens abzumühen, kann das Ganze auch ganz easy von einem Mähroboter erledigt werden. Diese können – je nach Marke und Funktionsumfang – aber auch mal gut und gerne über 1.000 Euro kosten. Bei Lidl findest du derzeit jedoch einen deutlich günstigeren, smarten Rasenmäher. Kostenpunkt: lediglich 199 Euro! Was dir dafür geboten wird, erfährst du hier.

Das kann der Lidl-Mähroboter

Der Parkside Mähroboter mit dem Namen „PAMR 500 A1“ ist für Rasenflächen von bis zu 500 m² geeignet. Dabei nutzt er ein Drei-Messer-System mit einer maximalen Schnitthöhe von 60 mm und einer 18-cm-Schnittbreite, um deinem Garten einen neuen Look zu verpassen. Zur Navigation befindet sich ein 130 m langes Begrenzungskabel im Lieferumfang und eine Ladestation – welche die Gartenhilfe natürlich eigenständig ansteuert (etwa auch bei plötzlichem Regen) – ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Dank des Hinterradantriebs sind zudem Steigungen von bis zu 25 Prozent kein Problem.

Natürlich musst du aber auch einige Abstriche machen. Denn der Mähroboter von Lidl arbeitet ohne GPS. Dadurch hat er keine systematischen Fahrtwege und mäht ohne Einhaltung von Bahnen. Auch die Hinderniserkennung ist sicherlich ausbaufähig. Daher sollte deine zu mähende Fläche möglichst von Gegenständen befreit sein – oder mit dem Begrenzungsdraht ausgeschlossen werden. Dir stehen zudem drei Fahrtmodi zur Verfügung. Außerdem kannst du zwei Arbeitszeiten pro Woche einprogrammieren. Als Diebstahlschutz setzt Parkside auf die Eingabe eines PIN-Codes, damit der Rasenmäher überhaupt arbeitet. Durch verschiedene Sensoren erkennt das Gerät zudem, wenn du es etwa anhebst und beendet direkt die Arbeit, damit du dich nicht verletzt.

Dank 20 Prozent Rabatt: Jetzt kostet er nur 199 Euro

Beachtlich ist all das insbesondere mit Blick auf den Preis. Lidl streicht momentan nämlich ganze 20 Prozent vom UVP. Dadurch zahlst du gerade einmal 199 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten, und sicherst dir so einen wirklich preiswerten Gehilfen für die Gartenarbeit. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall und wer auf Funktionen wie eine App-Steuerung verzichten kann, wird mit dem Gerät sicher glücklich.

