Philips OLED-TV mit Luxus-Gewinnspiel: Darum lohnt sich ein Ambilight jetzt doppelt

Diese neue Aktion von Philips kann sich sehen lassen. Der Hersteller verlost unter allen Käufern bestimmter 4K-Fernseher luxuriöse VIP-Packages rund um das Festival of Lights in Berlin. Hierbei erlebst du nicht nur das einzigartige Lichterspiel, sondern bekommst on top auch noch zwei Übernachtungen für zwei Personen sowie ein 3-Gänge-Menü im Fernsehturm geschenkt. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kannst du dir etwa diesen 48 Zoll großen Philips OLED-TV bei Saturn für 1.299 Euro holen.

Gewinnspiel zum Festival of Lights in Berlin: VIP-Packages mit Hotel & Restaurant

Vom 6. bis zum 15. Oktober findet in Berlin das Festival of Lights statt. Unter dem Motto „Colours of Life“ wird hierbei Vielfalt und Diversität mit atemberaubenden Lichtkunstwerken an den Wahrzeichen Berlins gefeiert. Ein wahrlich einzigartiges Erlebnis – an dem du mit etwas Glück auf ganz besondere Art teilhaben kannst! Philips verlost nämlich gleich zehn VIP-Packages für je zwei Personen. Das VIP-Erlebnis beinhaltet zwei Übernachtungen im Adlon Hotel (6. bis 8. Oktober) sowie ein 3-Gänge-Menü im Restaurant des Fernsehturms. Dir wird hierbei also Luxus pur geboten!

Doch wie kannst du an dem Gewinnspiel teilnehmen? Dafür musst du einfach nur bis zum 22. September ein Aktionsgerät der Marke kaufen. Hierzu zählt unter anderem der 48 Zoll große OLED-TV für 1.299 Euro, den wir dir im Anschluss noch genauer vorstellen. Anschließend lädst du noch den Kaufbeleg bis zum 22. September auf dieser Aktionsseite hoch und schon nimmst du am Gewinnspiel teil. Die Gewinner werden dann 25. September ausgelost und informiert.

Mit 120 Hz und Ambilight: 48 Zoll Philips OLED-TV im Angebot

Auch fernab des Gewinnspiels kann sich der 48 Zoll große Philips 48OLED708/12 OLED-TV sehen lassen. So liefert dir der Fernseher eine atemberaubende 4K-Auflösung samt toller Farbwiedergabe und sattem Kontrast. Dabei werden auch die gängigen HDR-Formate rund um HDR10+ und HLG unterstützt. Ein absolutes Highlight ist zudem die hervorragende Bildwiederholrate von 120 Hz. Durch die angenehme Größe passt der OLED-TV zudem in so ziemlich jedes Wohn- oder Schlafzimmer.

Das Besondere an Philips-Geräten ist natürlich auch die beliebte Ambilight-Technologie. Der Hersteller setzt bei diesem Modell auf ein dreiseitiges Ambilight, welches sich sowohl an das Geschehen auf dem TV als auch an deine Wandfarbe anpassen kann. Dies sorgt für ein ganz besonderes Fernseherlebnis und lässt den OLED-TV noch größer wirken.

Selbstverständlich kannst du den Smart-TV via LAN oder WLAN im Handumdrehen mit dem Internet verbinden. So greifst du dann auch auf die gängigen Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video und Co. zu. Als Anschlüsse stehen dir unter anderem vier HDMI-Stecker, drei USB-Anschlüsse sowie ein digitaler Audioausgang zu Verfügung. Der OLED-TV ist bei Saturn aktuell 13 Prozent günstiger, wodurch noch 1.299 Euro auf der Rechnung stehen. Versandkosten fallen keine an. Gleichzeitig kannst du mit dem Aktionsgerät an dem coolen Gewinnspiel teilnehmen, wodurch sich das Angebot gleich doppelt lohnt. Wir drücken die Daumen, dass du eins der zehn VIP-Packages gewinnen kannst.