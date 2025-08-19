Sparen leicht gemacht: Die Amazon-Angebote am Dienstag (19.08.)

Heute kannst du dir den Alltag mit cleveren Schnäppchen erleichtern: In den Amazon-Deals des Tages wartet unter anderem ein leistungsstarker Akkustaubsauger, der Schmutz und Staub im Handumdrehen beseitigt. Dazu kommen praktische Gadgets – und das alles zu deutlich reduzierten Preisen.

Dienstag-Sale bei Amazon: Das sind unsere Tipps

Das WLAN-Signal in deiner Wohnung braucht etwas Unterstützung? Dann ist ein WLAN-Verstärker wie dieses Modell von TP-Link genau das Richtige für dich. Du steckst ihn einfach in eine Steckdose, verbindest ihn mit deinem Router und schon kann es losgehen. Er liefert Geschwindigkeiten von bis zu 1.500 Mbit/s. Statt 44,90 Euro kostet er nun nur noch 32,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Kann man immer mal gebrauchen: solche USB-Sticks von SanDisk. Bei Amazon bekommst du einen Dreierpack für 15,99 Euro. Im Vergleich zum UVP von 34,99 Euro sparst du dir 54 Prozent. Die Sticks haben eine Speicherkapazität von jeweils 64 Gigabyte und überzeugen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 130 Mbit/s. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du einen neuen Akkustaubsauger suchst, wirf mal einen Blick auf diesen AEG Ergorapido 2in1. Du kannst ihn als normalen, beutellosen Staubsauger wie auch als Handstaubsauger verwenden. Der Akku hält bis zu 45 Minuten. Statt 229,99 Euro kostet er dich nur 144,49 Euro bei Amazon. Hier geht’s zum Angebot.

Und dieser Adapter für den Zigarettenanzünder im Auto ist die optimale Begleitung auf langen Reisen. Damit kannst du dein Handy bequem auch unterwegs aufladen, ohne eine Powerbank dabeihaben zu müssen. Statt 14,99 Euro verlangt Amazon für das Modell von Anker nur 8,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

