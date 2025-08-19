Amazon kickt Samsonite raus: Großer Reisekoffer jetzt 47 Prozent billiger – unterschätztes Detail spricht für den Trolley

August-Sale bei Amazon: Wer im Urlaub – oder für seinen bevorstehenden – bemerkt, dass ein neuer Koffer wohl ganz praktisch wäre, findet jetzt eine seltene Schnäppchen-Möglichkeit zur beliebtesten Koffer-Marke. Zunächst ist das ein ganz normaler Trolley im Angebot – bei näherem Hinsehen hat das Gepäckstück aber ein, zwei wirklich herausstechende Features.

Samsonite-Koffer jetzt wieder günstig bei Amazon

Derzeit bietet Amazon in seinem Sale wieder einige ordentliche Koffer von Samsonite billiger an. Mit dabei sind Handgepäckkoffer, aber auch mittelgroße bis riesige Gepäckstücke, die für mehrwöchige und Spezialreisen ausgelegt sind. Aber vor allem hat uns ein Reisekoffer hellhörig gemacht. Spannend sind derweil extravagantere Modelle, wie die S’Cure-Reihe, die ein überraschendes Feature aufweist.

Großer Reisekoffer mit noch größerem Rabatt

Unser Preis-Tipp aus den aktuellen Angeboten ist der Samsonite Base Boost L in schlichtem Schwarz, der mit 47 Prozent Nachlass angeboten wird. Für 116,59 Euro bekommst du den stoffbezogenen Reisegepäckoffer mit riesigen 105 Litern Volumen (78 cm Höhe). Der angegebene Referenzpreis von 219 Euro (UVP) ist dabei zwar nicht zeitgemäß. Aber auch im Vergleich zum zuletzt niedrigen Preis sparst du gerade rund 15 Euro.

Samsonite Base Boost Reisekoffer mit allem drum und dran. Hier in Blau abgebildet – die schwarze Variante ist derzeit am günstigsten.

Der Rabatt für den Softschalen-Koffer ist bemerkenswert. Das Obermaterial besteht zumeist aus Polyester, ist wasserabweisend und an allen Schwachstellen verstärkt. So soll der Trolley möglichst lange seine Dienste tun.

Innen ist der Koffer weich ausgekleidet und beherbergt im Deckel von innen ein großzügiges Gepäcknetz. Der große Stauraum ist mit den klassischen Kreuzgurten extra gesichert. Aufgestellt steht das Teil auf vier gummierten Rollen, geschützt ist die Reißverschluss-Öffnung durch ein Standard-TSA-Zahlenschloss.

Erfreulich leicht – wiegt nur gut 3 Kilogramm

Der Koffer ist mit seinen 78 Zentimetern Höhe und 105 Litern Fassungsvermögen ein Raumwunder. Per Erweiterung ziehst du die Kapazität sogar auf 112,5 Liter hoch. Die Kundenbewertungen bei Amazon zeugen von einem überraschend guten Bild (4,6 von 5 Sternen). Leer wiegt der Koffer 3,1 Kilogramm, was für seine Größe ziemlich gut ist. Zur Einordnung – Koffer der 100-Liter-Kategorie wiegen leer normalerweise zwischen 4 und 5 Kilogramm. Der beliebte S’Cure Hartschalenkoffer wiegt schon in der kleineren Größe M (ebenfalls stark reduziert – jedoch nur in gewöhnungsbedürftigen Farbe) mehr als 4 Kilogramm. Hier liegt der Samsonite Base Boost ein gutes Stück drunter. Samsonite bewirbt das Feature auch mit dem Label „super light“, das an dem Koffer zu sehen ist.

Wer auf seiner Fernreise 23 Kilo Aufgabegepäck hat, kann hier also rund 20 Kilogramm dazupacken. Der Koffer ist also ein echter Leichtgewicht-Tipp für alle Gepäck-Optimierer.

„Befristetes“ Angebot bei Amazon

Das Angebot ist uns schon zuletzt bei den Tages-Deals von Amazon aufgefallen. Es ist als „befristet“ gekennzeichnet, allerdings kein explizites „Blitzangebot“, bei dem die Lagerkapazität nochmal extra begrenzt ist. Dennoch kann der Deal schnell wieder verschwunden sein.

