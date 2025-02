Früher oder später braucht es jeder: Amazon verkauft praktisches Gadget für unter 10 Euro

Steht deine nächste Reise mit dem Flugzeug bevor? Dann weißt du sicher, dass es beim Gepäck strenge Gewichtsgrenzen gibt. Besonders günstige Airlines zeigen hier wenig Kulanz – anstatt eine Ausnahme zu machen, kassieren sie lieber hohe Gebühren für zu schweres Gepäck.

Die erlaubte Maximalgrenze variiert je nach Fluggesellschaft. Meist darf das Handgepäck aber nicht schwerer als 8 Kilogramm sein, während sich die Grenze für aufgegebenes Gepäck meist zwischen 20 und 23 Kilogramm bewegt. Wer sich unsicher ist, sollte sein Gepäck vor der Abreise kontrollieren, um Stress am Flughafen zu vermeiden. Doch womit? Küchenwaagen sind ungeeignet, und nicht jeder besitzt eine präzise Körperwaage. Die beste Lösung? Eine handliche Kofferwaage, die bei Amazon aktuell für weniger als 10 Euro erhältlich ist.

Gadget bewahrt dich vor Mehrkosten

Bevor es auf die nächste Flugreise geht, solltest du auf dem jeweiligen Reiseportal oder auf der Website der jeweiligen Fluggesellschaft nachschauen, welches maximale Gewicht für dein Gepäck zulässig ist. Auch das Reisebüro kann dir im Zweifel Auskunft darüber geben. Hast du deine Koffer und dein Handgepäck endlich gepackt, solltest du es unbedingt wiegen. Mit top Bewertungen (4,6 / 5 Sternen bei fast 24.000 Rezensionen) ist die digitale Kofferwaage von Mycarbon eine gute Wahl.

Amazon bemerkt dazu übrigens, dass Kunden das Gerät fast nie zurückschicken, sondern es zumeist behalten. Bei Gadgets in dieser Preisklasse vermutlich keine Seltenheit – aber es reicht hier, um extra betont zu werden.

So wiegst du dein Gepäck mit der Kofferwaage

Das Gadget besitzt einen zweiseitigen Griff, sodass du es mit einer oder zwei Händen festhalten kannst. Es ist aus Edelstahl und Kunststoff gefertigt und an der Unterseite befindet sich ein robustes Nylonband, an dem du den jeweiligen Koffer oder Rucksack befestigen kannst. Um das Gewicht zu ermitteln, hebst du das Gepäckstück an dem Griff hoch. Und auf dem LC-Display liest du anschließend das genaue Gewicht ab. Mit der Tara-Funktion nullst du den Wert und kannst so auch andere Gegenstände, wie Pakete oder Lebensmittel, wiegen.

Aber auch als Babywaage lässt sie sich dadurch verwenden, indem du zuerst die Babyschale wiegst und nach dem Nullen noch einmal mit Kleinkind drin. Insgesamt ist die Kofferwaage für Objekte bis zu 50 Kilogramm geeignet und es lassen sich die Einheiten Gramm, Pfund, Kilogramm oder Unzen einstellen. So musst du nicht erst lästig umrechnen, wenn du in ein Land fliegst, bei dem nicht in Kilogramm gewogen wird.

Amazon verlangt für die Kofferwaage jetzt nur 9,99 Euro. Zuletzt war es noch für gut 12 Euro zu haben. In anderen Shops haben wir die digitale Waage nirgendwo günstiger gefunden (siehe Preisvergleich) – der Preis ist also definitiv fair.

Jetzt weiterlesen Samsonite-Koffer mit gewissem Etwas: Was diesen Trolley besonders macht