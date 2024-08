O2 halbiert die Preise! 5G-Tarife direkt beim Netzbetreiber jetzt dauerhaft günstig

Du hast richtig gelesen: Bei O 2 gibt es jetzt so ziemlich alle 5G-Tarife zum halben Preis – und das mit Preisversprechen! Die Monatskosten steigen also nicht wie üblich nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten wieder auf den Normalpreis. Einmal zugeschlagen, profitierst du dauerhaft vom halben Preis. In Kombination mit dem Grow-Vorteil, durch den dein Datenvolumen mit jedem Vertragsjahr kostenfrei wächst, lohnt sich das Ganze gleich doppelt. Wichtig ist nur, dass du beim Bestellvorgang den Code O2DEAL50 angibst.

Insbesondere für 5G-Tarife direkt beim Netzbetreiber ergeben sich so ein paar echte Schnäppchen. So kostet dich etwa der O 2 Mobile M Vertrag samt 25 GB Datenvolumen mit dem Code O2DEAL50 jetzt nur noch 14,99 Euro pro Monat, während eine Vielsurfer-Variante mit 140 GB lediglich 22,49 Euro kostet. Mit diesen Preisen muss sich O 2 keinesfalls hinter Tarif-Discountern verstecken und auf der Aktionsseite kann wirklich jeder den passenden – und vor allem preiswerten – Tarif finden.

Alles zum halben Preis? So funktioniert die O2-Aktion

Die Aktion ist simpel und genial zugleich. Hier auf der Aktionsseite findest du alle teilnehmenden Tarif-Optionen von O 2 . Die dort angezeigten Preise sind zwar bereits nach Abzug des 50 Prozent Rabatts, um davon zu profitieren, musst du im Warenkorb allerdings unbedingt noch den Code O2DEAL50 angeben. Anschließend zahlst du dann wirklich nur noch die Hälfte für die verschiedenen Mobilfunkverträge.

Der Riesen-Rabatt ist bereits ein gutes Kaufargument, immerhin kann sich das Preis-Leistungs-Verhältnis so für einen 5G-Vertrag direkt beim Netzbetreiber selbst wirklich sehen lassen. Wirklich genial wird die Aktion dann aber noch durch das Preisversprechen. Laut O 2 selbst gelten die Angebotspreise nach Abschluss dann nämlich „bis in alle Ewigkeit“. Also auch nach Ablauf der 24-monatigen Mindestlaufzeit zahlst du weiterhin nur die Hälfte. Mit Blick auf den Grow-Vorteil von O 2 – durch den die Tarife jedes Jahr um 5 bzw. 10 GB wachsen – lohnt sich das Ganze langfristig sogar gleich doppelt. Doch aufgepasst: Wie lange die Aktion noch gilt, ist unklar. Schnell sein lohnt sich also.

→ O 2 -Tarife zum halben Preis (mit Code O2DEAL50)

Von 5G-Schnäppchen bis zu Unlimited-Tarifen – Unsere Empfehlungen

Falls du grundsätzlich Interesse hast, dir aber noch unsicher bist, welcher Mobilfunkvertrag für dich der Richtige sein könnte, liefern wir dir zum Abschluss noch unsere Empfehlungen aus der Aktion. Ganz grundsätzlich verfügen die verschiedenen Tarife stets über ein 5G-Datenvolumen, eine Allnet-Flat, EU-Roaming sowie eine blitzschnelle Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s (mit Ausnahme der Unlimited-Varianten). Außerdem fallen bei allen Verträgen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an.

Unsere erste Empfehlung ist der O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB. Der kleinste Vertrag kostet dank des 50-Prozent-Rabatts (mit Code O2DEAL50) jetzt nur noch 14,99 Euro pro Monat und bewegt sich preislich damit tatsächlich auf Discounter-Niveau – wohlgemerkt aber beim Netzbetreiber selbst und mit 5G sowie einer Top-Geschwindigkeit (300 MBit/s). 25 GB sollten dabei für die meisten komplett ausreichen und mit den geringen monatlichen Kosten ist diese Option daher ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Nicht nur O 2 : Auch wir können dir die günstigste Variante absolut empfehlen

Zum gleichen Preis bekommst du momentan allerdings auch den O 2 Mobile Unlimited Basic Vertrag. Dank unbegrenztem Datenvolumen surfst du hier ohne Limit. Einziger Haken: Die Surfgeschwindigkeit fällt mit nur 3 MBit/s wirklich sehr langsam aus. Daher empfehlen wir dir stattdessen den O 2 Mobile Unlimited Smart Tarif. Für einen geringen Aufpreis bekommst du hierbei immerhin eine Bandbreite von maximal 15 MBit/s geboten. Für den Alltag rund um Surfing, Social Media und Musikstreaming reicht diese Geschwindigkeit locker aus. Und selbst HD-Streaming sollte hiermit problemlos möglich sein. Mit monatlichen Kosten von nur 19,99 Euro (mit Code O2DEAL50) ist der Unlimited-Tarif daher ein gutes Vielsurfer-Schnäppchen.