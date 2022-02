Nintendo Switch OLED im Angebot: 120 Euro günstiger mit O₂-Vertrag

Hast du auch darauf Lust? Endlich die Füße hochlegen, die Konsole anschmeißen und auf dem TV ein paar Runden Mario Kart spielen. Wenn du wieder losmusst, nimmst du die Nintendo Switch OLED einfach aus der Docking-Station und steckst sie in deine Tasche. Und schon kann das bunte Kart-Vergnügen unterwegs einfach weitergehen. Und das sieht auf dem neuen OLED-Bildschirm besser aus als je zuvor. Denn hier kommt ein 7 Zoll großer Bildschirm zum Einsatz, der tiefere Schwarzwerte und bessere Kontraste anzeigt.

Außerdem bietet die Nintendo Switch OLED im Vergleich zum Vorgänger mit 64 Gigabyte internem Speicherplatz doppelt so viel Platz für deine Lieblingsspiele. Damit du unterwegs auch online mit deinen Freunden Mario Party, Super Smash Bros. und mehr spielen kannst, brauchst du nur noch einen mobilen Hotspot und viel Datenvolumen. Und hier bietet dir O₂ momentan ein interessantes Angebot. Das ist natürlich auch für andere Bedarfe des mobilen Online-Lebens geeignet – etwa ganz schnöde für den Alltags-Gebraucht deines Smartphones.

Nintendo Switch OLED im Vertrag für nur 240 Euro

Die neue Nintendo Switch OLED mit größerem Display und satteren Farben bekommst du derzeit bei O₂ in Kombination mit einem Free M Vertrag. Hier sind 20 Gigabyte Datenvolumen mit maximal 300 MBit/s enthalten. Außerdem kannst du mit dem Vertrag das 4G- oder auch das 5G-Netz nutzen und so noch schneller surfen. Hinzu kommt eine Allnet-Flat, mit der du in alle deutschen Netze telefonieren und SMS-schreiben kannst. Zusammen mit der Nintendo Switch OLED zahlst du dafür bei O₂ 39,99 Euro im Monat mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

Der Tarif O₂ Free M kostet ohne die Spielkonsole bereits 29,99 Euro im Monat. So zahlst du also rechnerisch nur noch 10 Euro pro Monat für die Switch. Macht auf 24 Monate gesehen 240 Euro. Bei Kosten von aktuell rund mindestens 360 Euro laut Preisvergleich kannst du also für das OLED-Modell 120 Euro sparen. Hinzu kommen einmalig eine Gerät-Anzahlung und Versandkosten von insgesamt 11,99 Euro. Bei O₂ kannst du die Laufzeit außerdem auf 36 oder 48 Monate strecken und so die Kosten pro Monat senken. Das kann sich insbesondere bei längerfristigen Käufen – etwa beim Fernseher oder der Konsole – lohnen.

Die Switch OLED gehört zu den neuartigen Konsolen und ist ähnlich wie die PlayStation 5und die Xbox Series X auch Monate nach dem Marktstart eher selten und nur schwierig zu bekommen. Bei vielen Händlern ist so chronisch ausverkauft oder wenn verfügbar, schnell vergriffen. Solche Bundles mit Mobilfunktarifen erhöhen die Hürde – können sich unter Umständen aber lohnen und bieten nicht zuletzt den sicheren Erhalt der gefragten Konsole.

Das Tarif-Bundle lohnt sich aber nicht nur für Nutzer, die unterwegs online mit der Nintendo Switch OLED spielen wollen. Sondern für alle, die bereits ein Smartphone haben und noch einen Datentarif brauchen. Die SIM-Karte kannst du wie gewohnt in dein Smartphone, Tablet oder Laptop stecken und so unterwegs von schnellem Internet für HD-Streaming und mehr profitieren.