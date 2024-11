Mit 5G: 40 GB im Telekom-Netz gibt's jetzt schon für unter 15 Euro

Für die meisten Nutzer reichen 40 bis 50 GB Datenvolumen völlig aus. Wer die meiste Zeit im WLAN ist, verbraucht im Mobilnetz ohnehin nicht so viele Daten. Und daher: Mit 40 GB oder mehr pro Monat kannst du eine Menge anstellen. Unterwegs Musik oder Podcasts hören, Serien und Filme streamen, Social Media nutzen oder Videocalls machen ist hiermit überhaupt kein Problem. In den Black Weeks machst du jetzt bei klarmobil ein paar richtig gute Schnäppchen im Telekom-Netz.

5G und Telekom-Netz: Das bieten die Tarife

In der Black Week Aktion von klarmobil stehen drei Tarif-Angebote im Fokus. Einer mit 25 GB Datenvolumen, einer mit 40 GB und einer mit 50 GB Datenvolumen. Alle bringen dich ins Telekom-Netz, das als das stabilste und beste Netz in Deutschland gilt. Außerdem beinhalten alle drei Tarife eine Flat für Telefonate und SMS. Wichtig: Bei allen Verträgen bindest du dich für 24 Monate – das ist aber üblich und bei vielen Tarifen so. Dafür sparst du dir immerhin den Anschlusspreis. Der kostet bei vielen anderen Anbietern nochmal einmalig zwischen 20 und 40 Euro und kommt zu den monatlichen Kosten dazu. Suchst du dennoch lieber eine flexible Option, könntest du hier mal vorbeischauen.

Schauen wir uns die Tarife nun einmal im Detail an. Die Allnet Flat 25GB bietet dir eine Geschwindigkeit von 25 MBit/s im Telekom-Netz und kostet dich 9,99 Euro pro Monat. 25 MBit/s reichen in der Regel für die meisten Anwendungen bereits aus – es kann aber je nachdem auch mal zu Rucklern oder kleineren Wartezeiten kommen. Wer aber unterwegs hauptsächlich die Bahnverbindung prüft, WhatsApp nutzt oder Musik streamt, sollte hiermit keine Probleme haben.

Möchtest du hingegen auch mal Videos und Co. von unterwegs streamen oder Onlinegames spielen, solltest du dich vielleicht eher für einen der anderen beiden Tarife entscheiden. Denn die bieten jeweils eine doppelt so hohe Geschwindigkeit von 50 MBit/s. 40 GB Datenvolumen kosten dich dann im Monat 14,99 Euro und der 50-GB-Tarif schlägt mit 19,99 Euro monatlich zu Buche. Unser Preis-Leistungs-Tipp ist auf jeden Fall der 40-GB-Tarif. Denn der Sprung zur nächstkleineren Option sind nur fünf Euro, dafür bekommst du aber auch 15 GB mehr Datenvolumen und surfst doppelt so schnell. Der Sprung für weitere fünf Euro Aufpreis lohnt sich dahingegen etwas weniger. Denn: Du surfst mit derselben Geschwindigkeit und erhältst „nur“ 10 GB Datenvolumen mehr. Und 14,99 Euro für 40 GB im starken 5G-Netz von Telekom ist auf jeden Fall ein starker Deal!

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.