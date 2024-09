Falls du gerade auf der Suche nach einem neuen Akku-Bohrer bist, dir Bosch aber einfach zu teuer ist, kannst du bei Netto gerade einen Mega-Deal zu Trend-Hersteller Makita finden. Es erwarten dich: Akku-Bohrmaschine, Stichsäge, zwei Akkus und das passende Ladegrät für weniger als 200 Euro. Zusätzlich winkt dir hier noch ein Gutschein beim Discounter. Allerdings ist Eile geboten, denn lange gilt der Deal nicht mehr.

Viele Geräte zum kleinen Preis – Das steckt im Set

Das Set besteht aus mehreren Teilen, wie es sich für ein Set gehört. Enthalten ist unter anderem der Akku-Bohrschrauber CXT-DF333D. Die Akkuspannung liegt bei 12 V, und der kleine Bohrer bringt es auf ein maximales Drehmoment von 30/14 Nm, das sich in 20 Stufen einstellen lässt. Die Leerlaufdrehzahl beträgt 0–1.700 U/min, was ihn ideal für Holz macht. Bei Stahl und Beton könnte es allerdings kniffliger werden. Die maximale Bohrleistung liegt bei 21 mm in Holz und 10 mm in Stahl.

Das Herzstück eines jeden Werkzeugschranks: Ein hochwertiger Akku-Bohrschrauber

Auch die Makita Pendelhubstichsäge CXT-JV101D ist Teil des Pakets. Sie schafft eine Hubhöhe von 18 mm und eine Schnittleistung von bis zu 65 mm in Holz, während Stahl mit maximal 2 mm eine Herausforderung darstellen könnte. Die leichte Stichsäge mit 1,8 kg bringt es auf bis zu 2.900 Hübe/min und verfügt über praktische Features wie eine elektronische Motorbremse und eine Aluminium-Druckguss-Platte.

Zu guter Letzt bekommst du die passenden 12-V-Lithium-Ionen-Akkus (Modell „BL1021B“) dazu, die für beide Geräte geeignet sind. Dank des beiliegenden Schnellladegeräts kannst du einen Akku aufladen, während du mit dem anderen weiterarbeitest – ziemlich clever.

Unter 200 Euro: Netto sorgt für echtes Werkzeug-Schnäppchen

Mit einem aktuellen Angebotspreis von 199,99 Euro bietet Netto das Makita-Set bereits zu einem starken Preis an. Ein Preisvergleich zeigt nämlich, dass das nächstbeste Angebot im Netz bei fast 240 Euro liegt.

Doch Netto packt sogar noch einen drauf! Mit dem Rabattcode „N-TOP-12“ kannst du noch einmal 12 Euro extra sparen. Damit gleichst du die Versandkosten in Höhe von 10,95 Euro direkt wieder aus. Außerdem erhältst du einen 50-Euro-Gutschein des Marken-Discounts, den du innerhalb eines Monats einlösen kannst. Effektiv zahlst du somit deutlich unter 200 Euro – und das für ein umfangreiches Akku-Werkzeug-Set der Marke Makita.