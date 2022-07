Lego-Konkurrent mit Rabattaktion: Diese Sets sind jetzt spottbillig

Lego ist der Weltmarktführer, wenn es um Klemmbausteine geht. Was viele Menschen nicht wissen: Es gibt noch viele Konkurrenten, die in der Regel ein weit besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Es gibt also fast immer viel mehr Teile für den gleichen oder sogar niedrigeren Preis. Einer der größten Konkurrenten ist Mould King. Und auf viele Sets dieses und einiger weiterer Hersteller gibt es jetzt 15 Prozent Rabatt.

Mould King statt Lego

Um die wichtigste Frage zu solchen Lego-Alternativen zu beantworten: Die Teile sind kompatibel. Das heißt, du kannst ein Set von Mould King und ein Set von Lego zerlegen und aus den Teilen eine Eigenkreation bauen, ohne, dass du einen großen Unterschied zwischen den Teilen feststellen wirst. Die Klemmkraft gilt bei Mould King sogar als etwas höher als bei Lego.

Doch zum Angebot. eBay hat noch bis zum 7. Juli eine Aktion, in der du mit einem Rabatt-Code 15 Prozent sparst. Das ist auf dem Papier weniger als bei der aktuellen Lego-Amazon-Aktion. Doch sind die Mould-King-Modelle in der Regel schon ohne Abzug der bessere Deal als die meisten Lego-Sets. Also sparst du dir bei den Angeboten unterm Strich doch sehr viel Geld pro Stein gegenüber einem Kauf bei Lego.

eBay-Angebot mit Code

Bei spezialisierten Händlern über eBay kannst du dir viel Sets von Mould King mit Rabatt sichern. Dazu musst du im Einkaufswagen lediglich den Code BAUSPASS eingeben. Der Rabatt wird dort direkt abgezogen. Das Ganze funktioniert aber nur zweimal pro Person beziehungsweise pro Account. Dazu liegt der maximale Rabatt bei 50 Euro. Den erreichst du aber praktisch nie. Wir haben dir drei Empfehlungen herausgesucht, bei denen der Teilewert und die Set-Qualität schon ohne Rabatt hervorragend sind und die du nun auch noch verbilligt bekommst:

Mould King 6×6

Technik SUV Off Road Car Truck RC 6×6

Das sechsrädrige Monster mit fast 3.700 Teilen kommt mit vier Motoren zu dir und bringt es auf mehr als einen halben Meter Länge. Das Geländefahrzeug von Mould King kostet regulär 140 Euro und kann mit dem Handy, aber auch mit einer beigelegten Fernbedienung gesteuert werden. Der Coupon-Rabatt entspricht 21 Euro, womit das Set so viel kostet wie der Landrover Defender von Lego, der mit weit unter 3.000 Teilen und ohne Motoren zu dir kommt.

Technik Schneepflug

Bei Weitem weniger Teile bietet der Schneepflug-LKW von Mould King. Jedoch bietet er auch eine Länge von über 50 cm bei knapp 1.700 Teilen. Der Clou: Er kostet lediglich 60 Euro regulär. Mit 15 Prozent Rabatt durch den eBay-Code landet er bei dir zu einem Preis von 51 Euro. Damit kostet er nur wenig mehr als das Geländefahrzeug von Lego, das nicht einmal die Hälfte der Teile besitzt.

Mould King Traktor 4 in 1

Echte Landmaschinen gibt es bei Lego schon länger nicht mehr in der Technic-Welt. Da kommt der komplett fernsteuerbare Traktor von Mould King als Alternative gerade recht. Er bietet nicht nur 2.600 Teile, sondern auch gleich vier Anbaugeräte zum Wechseln. Vier Motoren treiben den Traktor an und lassen den Preis auf 119 Euro anwachsen. Davon werden mit dem Code 18 Euro abgezogen. Damit kostet der Traktor so viel wie der Abschlepp-Truck von Lego, der in der Lego-Welt eine echte Empfehlung ist. Er bringt es auf gut 2.000 Teile, verzichtet aber auf Motoren und Fernsteuerung.