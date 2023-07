Kopfhörer geschenkt: Samsung Soundbars mit coolem gratis Extra

Mit diesem Angebot kannst du dein Wohnzimmer auf einen Schlag gehörig upgraden! Beim Kauf einer Samsung Soundbar oder eines 4K-TVs der Marke bekommst du bis zum 9. Juli im Rahmen der Samsung Smart Deals nämlich starke Kopfhörer oder ein Galaxy Tab komplett umsonst dazu. In diesem Artikel widmen wir uns dabei den Soundbars – wer hingegen auf der Suche nach einem starken TV-Deal ist, sollte hier vorbeischauen.

Starke Samsung Soundbars – Diese zwei Geräte sind Teil der Aktion

Gleich zwei Soundbars sind Teil der Samsung Smart Deals. Unsere Empfehlung ist dabei die Samsung HW-Q935GC/ZG für aktuell 919,99 Euro. Das 540 Watt starke Gerät liefert dir eine Soundbar, einen kabellosen Subwoofer sowie zwei Rear-Speaker für Surround-Sound. Ganze 17 integrierte Lautsprecher sollen so für einen kinoreifen 9.1.4. Surround-Sound mit Dolby Atmos sorgen. Darüber hinaus profitierst du bei der Soundbar von tollen Features, wie etwa der SpaceFit Sound Pro Raumkalibrierung. Dadurch wird die Akustik stets den Bedingungen in deinem Wohnzimmer angepasst, wodurch ein optimaler Sound garantiert werden soll. Über die Adaptive Sound Technologie wird der Klang zudem stets verbessert.

Wer ebenfalls über einen Samsung-TV verfügt, profitiert gleichzeitig von Q-Symphony. Dadurch werden der Fernseher und die Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt, was für ein allumfassendes Sounderlebnis sorgt. Besonders cool: Die Soundbar kann zusätzlich direkt über die Fernbedienung deines TVs gesteuert werden. Dies sorgt für weniger Ärger bei der Suche nach der Fernbedienung. Zusätzlich ist das Gerät ebenso per Sprachbefehl über Amazon Alexa steuerbar. Selbstverständlich ist die Soundbar auch Bluetooth-fähig, sodass du dein Smartphone im Handumdrehen mit dem Gerät verbinden kannst.

Bei den Anschlüssen setzt Samsung bei dieser Soundbar auf einen HDMI-Eingang, einen HDMI-Ausgang sowie einen digitalen Audioausgang. Bei MediaMarkt gibt’s aktuell einen Rabatt von 19 Prozent auf den UVP, wodurch das Gerät noch 919,99 Euro kostet. Hinzu kommen hierbei dank der Samsung Smart Deals Galaxy Buds2 im Wert über 80 Euro.

→ Samsung HW-Q935GC/ZG Soundbar für 919,99 Euro mit Galaxy Buds2

Alternativ kannst du auch zur 1.299 Euro teuren HW-Q995GC/ZG Soundbar greifen. Diese verfügt sogar über 656 Watt, 22 integrierte Lautsprecher sowie einen 11.1.4-Kanal-Surround-Sound. Hier bekommst du dann auch die stärkeren Galaxy Buds2 Pro als gratis Extra. Diese kosten im Netz momentan knapp 136 Euro.

→ Samsung HW-Q995GC/ZG Soundbar für 1.299 Euro mit Galaxy Buds2 Pro

So holst du dir die gratis Kopfhörer & bis zu 100 Euro Cashback

Die Galaxy Buds2 und Galaxy Buds2 Pro sind jeweils starke In-Ear-Kopfhörer. Die Pro-Variante konnten wir bereits selbst testen und uns dabei vom hervorragenden Klang samt ANC überzeugen. Hier gibt’s die Bluetooth-Kopfhörer als gratis Extra zur Soundbar – ein tolles Doppelpack in Sachen Audio!

Um auch wirklich in den Genuss der Galaxy Buds zu kommen, musst du deine neue Soundbar nach dem Kauf bis zum 23. Juli unter samsung.de/tvdeals registrieren. Samsung schickt dir anschließend innerhalb von 45 Tagen die entsprechenden Kopfhörer zu. Doch nicht nur das: Du kannst momentan auch von einer Cashback-Aktion Gebrauch machen und so nochmals extra sparen. Über diese Aktionsseite holst du dir bis zum 9. Juli 75 Euro Cashback bei der HW-Q935GC/ZG Soundbar, während die HW-Q995GC/ZG dir sogar 100 Euro Cashback einbringt. Doch aufgepasst: Die Samsung Smart Deals mit Joko & Klaas laufen nur noch bis zum 9. Juli. Wenn du also noch gratis Galaxy Buds oder ein Galaxy Tab abgreifen möchtest, musst du bald zuschlagen.