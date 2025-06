Smart, sicher, stressfrei: Dieses Produkt könnte dein Alltag-Upgrade 2025 sein

Wer an Smart Home denkt, wird vor allem an Geräte wie Smart Locks, Saugroboter oder intelligente Lampen denken. Der große Vorteil smarter Geräte: Nutzer können sie via Heimautomatisierungen miteinander verbinden. Das bedeutet, dass dein Saugroboter die Reinigung starten kann, sobald dein Smart Lock die Wohnung zugeschlossen hat – oder dass deine Lampen im Flur angehen, wenn das digitale Türschloss die Tür für dich geöffnet hat. Ein Hersteller sticht dabei mit einem schier unendlichen Produkt-Portfolio hervor. In diesem Artikel verraten wir dir, um welche Marke es geht und welche Angebote du dir auf keinen Fall entgehen lassen darfst.

Geniales Komplett-Set für dein Smart Home zum Sparpreis

SwitchBot hat sich seinen festen Platz im Smart-Home-Kosmos redlich verdient. Der Hersteller bietet so viele Geräte für smartes Wohnen wie kaum ein anderer Hersteller weltweit. Ein aktuelles Angebot-Bundle bei tink möchten wir dabei hervorheben. Im Paket ist unter anderem das brandneue SwitchBot Smart Lock Ultra, das als Nuki-Bedrohung gilt. Besonders praktisch: Für die Montage musst du nicht bohren. Einzige Voraussetzung bei der Kompatibilität ist, dass deine Tür über eine Not- und Gefahrenfunktion verfügt, damit das Schloss bei steckendem Schlüssel von außen bedient werden kann.

Das smarte Türschloss punktet mit vielseitigen Entsperrmethoden wie einer 3D-Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Das klappt mithilfe des Keypad Vision, das im Lieferumfang enthalten ist. Für die Integration in dein Smart Home benötigst du einen Hub Mini Matter. Der ermöglicht dir die Steuerung des Smart Locks von unterwegs.

Abgerundet wird das Angebot durch einen Gelbörsen-Tracker mit Ortungssystem. Dieser passt in jede Kartenhülle und löst im Notfall einen 78 dB lauten Alarm aus. Ob du Apple- oder Android-User bist, ist dabei nicht von Belangen. Der Tracker funktioniert nahtlos mit Apple Find My. Android-Nutzer haben eine Tracking-Funktion per Bluetooth in der SwitchBot-App. Und was hat das mit dem Smart Lock zu tun? Der Tracker ist, kein Witz, eine weitere Entsperrmöglichkeit. Wenn du dich dem Keypad näherst und registrierst, öffnet sich das Smart Lock automatisch.

Preislich liegt das Bundle aktuell bei 254,99 Euro. Die UVP liegt bei 324,98 Euro. Du sparst somit 21 Prozent und erhältst ein vielseitiges Starter-Paket für dein Smart Home.

Weitere SwitchBot-Deals, die du nicht verpassen darfst

Zusätzlich gibt es aber auch noch weitere SwitchBot-Deals bei tink, die einen Blick wert sind. Wir haben dir hier drei weitere Highlights und ihre jeweilige Kernfunktion aufgelistet. Ansonsten lohnt sich auch ein Blick auf die Aktionsseite, auf der du alle SwitchBot-Produkte bei tink finden kannst.

