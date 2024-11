Rund 50 Prozent Rabatt: Samsung OLED-TV im Black Friday Kracher bei Mediamarkt

Im Black Friday Angebot bei MediaMarkt ist der Samsung „GQ55S85D“ OLED-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und 4K-Auflösung. OLED HDR sorgt zudem dafür, dass das Bild nicht nur gestochen scharf ist, sondern Farben auch besonders lebhaft aussehen und ein perfektes Schwarz entsteht. Dank 120 Hertz Bildwiederholrate sehen auch schnelle Bewegungen schön flüssig aus.

OLED-TV rund 800 Euro günstiger – lohnt sich der Deal?

Und den Preis senkt MediaMarkt gerade um satte 47 Prozent. Dadurch stehen für dich nur noch 899 Euro auf der Rechnung – der Versand ist kostenfrei. Aber ist das ein guter Preis? Der Preisvergleich und -verlauf sagt: Ja! Denn kein anderer Shop ist derzeit preiswerter und auch in der Vergangenheit kostete der 4K-Fernseher die meiste Zeit weitaus mehr. Erst vor zwei bis drei Wochen stürzte der Preis plötzlich unter die 1.000-Euro-Marke. Das macht ihn zu einem starken Angebot. Wenn du noch mehr Bildschirm möchtest, lohnt sich auch das Modell mit 65-Zoll-Display. Das kostet dank 48 Prozent Rabatt gerade nur noch 1.188 Euro.

