Knapp 300 Euro: Aldi verramscht ab sofort 50 Zoll QLED-Fernseher

Wenn dir nicht nur ein großer Bildschirm, sondern auch ein hervorragendes Bild wichtig ist, ist ein Fernseher mit QLED-Technologie eine gute Wahl. Und bei Aldi kommst du gerade günstig an einen Fernseher mit ebendieser Technik. Anstatt ein halbes Vermögen dafür ausgeben zu müssen, machst du hier aber ein echtes Schnäppchen und bist so bestens vorbereitet für die zweite Staffel von Squid Game – es sei denn, du hast sie schon direkt zum Release geschaut. Aber: Kein Problem, der Fernseher macht auch bei anderen Serien und Filmen eine richtig gute Figur.

Für ein noch besseres Bild: Das kann der QLED-Fernseher im Detail

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem angebotenen Modell um einen Fernseher mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale. Das ist schön groß, um Filme, Sport und Co. auf einer großen Fläche zu schauen. Er nimmt aber nicht das ganze Wohnzimmer ein – ein Pluspunkt, den viele zu schätzen wissen dürften. Der Telefunken-Fernseher löst darüber hinaus in 4K UHD auf und stellt dadurch sämtliche Inhalte gestochen scharf dar. Außerdem cool: Die smarte Oberfläche mit TiVo-Betriebssystem sorgt dafür, dass du kein Zusatzgerät kaufen musst, um via Netflix, Prime Video und Co. zu streamen. Stattdessen installierst du die gewünschten Apps einfach auf dem Gerät und kannst gleich loslegen.

Die QLED-Technologie sorgt gleichzeitig für eine hohe Bildqualität mit kräftigen Farben und einer hohen Helligkeit. Dadurch lässt sich selbst bei Tageslicht alles gut erkennen. Weiterhin punktet der Telefunken „QU50TO750MA“ 4K-TV mit einigen Features, die das Fernseherlebnis noch besser machen. Micro Dimming sorgt etwa für ein besseres Bild vor allem bei dunklen Szenen, während du dank Super Resolution auch Inhalte mit niedriger Auflösung schärfer sehen kannst. Der Fernseher rechnet das jeweilige Bild einfach hoch und erzeugt so ein Bild, das fast so scharf ist wie 4K.

Nur rund 300 Euro: ein guter Preis?

Nun ist der QLED-TV bei Aldi gerade satte 38 Prozent reduziert. Dadurch rutscht der Preis auf nur noch 309 Euro (zzgl. 12,95 Euro Versandkosten). Klingt erstmal mehr als fair für einen solchen Fernseher. Aber hält das Angebot auch dem Marktvergleich stand? Dafür schauen wir auf den Preisvergleich. Und der zeigt: Momentan ist kein anderer Anbieter günstiger. In den vergangenen drei Monaten war der TV zudem nicht einmal so preiswert zu haben wie jetzt. Du machst also ein echtes Schnäppchen.