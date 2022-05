Ikonische Küchenmaschine im Preisfall: KitchenAid nur einen Tag zum Tiefpreis

Am heutigen Freitag ist im MediaMarkt Tages-Angebot die KitchenAid 5KSM125EQG Artisan zum Sonderpreis erhältlich. Für kurzzeitig nur 333 Euro verkauft der Händler die ikonische Küchenmaschine in der Farbe „Liquid Graphite“, also einem glänzenden Grau.

Das Tagesangebot gilt noch bis Samstagmorgen, 9 Uhr. Unterdessen ist beim Handelspartner Saturn ein OLED-Fernseher von LG günstiger zu haben. 55 Zoll und edle Bildtechnik im 4K-Smart-TV gibt’s dabei für 1.049 Euro.

Preislich ist aber der vollends un-digitale KitchenAid-Deal das Tageshighlight der Angebote-Serie, die die Händler seit März im Programm haben – mal mit mehr, mal mit weniger guten Angeboten.

KitchenAid Artisan im Preisfall: So gut ist das Angebot

Die nun aufgerufenen 333 Euro sind der bisherigen Bestpreis für die Maschine aus Gusseisen mit Rührarm. Schon vor einigen Wochen war die Maschine zu diesem Preis in einem 24-Stunden-Deal zu haben. Günstiger war die Maschine in ihrer Historie jedoch noch nie. Versandkosten fallen obendrein nicht an. Falls du das Gerät per Marktabholung bestellst, bedenke aber, dass das Paket mehr als 10 Kilogramm auf die Waage bringt.

Was gibt es zu diesem Preis, wo es doch hin und wieder gute Küchenmaschinen sogar noch deutlich günstiger gibt?

Das bietet die Küchenmaschine

Klares Kaufargument für eine KitchenAid ist die einfache, geradezu simple Bedienung und die robusten Materialien, die beim Bau zum Einsatz kommen. Alle relevanten Bauteile sind aus Stahl, mal Gusseisen, mal veredelt. Sollbruchstellen gibt es weder außen noch innen.

Eigenart der KitchenAid ist der 300-Watt-Direktantrieb. Nominell liegt die Maschine bei der Leistung hinter vielen Konkurrenten. Durch den Direktantrieb des Geräts geht allerdings keine Übersetzungsenergie verloren und es gibt auch keinen Zahnriemen, der schnell verschleißt. Im Idealfall hält eine KitchenAid mehrere Jahrzehnte ohne große Wartung.

Das Standard-Zubehör der Artisan besteht aus einem Schneebesen, einem Knethaken und einem Flachrührer sowie der fixierbaren Edelstahlschüssel mit 4,8 Litern Fassungsvermögen. Also eine gute Basis für sämtliche Teige sowie zum Eiweiß oder Sahne schlagen. Das Ökosystem rund um die Maschine bietet noch eine Vielzahl an weiteren Zubehörteilen. Die kannst du entweder von unten an den Rührarm anbringen, um in der Schüssel zu werkeln (etwa Flachrührer mit Silikonlippe) oder von vorne an den Motor anbringen, um der Maschine weitere Zwecke anzudichten (Fleischwolf, Nudelmaschine, Gemüsereibe und viele mehr). Hier findest du die Auswahl im KitchenAid-Zubehör-Shop.

Der Vorteil der Zubehörteile: Wie die Maschine sind sie aus robustem Material, das lange hält. Nachteil: Auch für das Zubehör gibst du im Zweifel schnell ein Vermögen aus.