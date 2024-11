Dyson Akkusauger jetzt unter 260 Euro - Irrer Black Weekend Deal bei MediaMarkt

Dyson gilt als das Nonplusultra unter den Staubsaugern. Das lässt sich der Hersteller aber auch teuer bezahlen. Nicht selten zahlst du 400 bis 700 Euro für einen Akkusauger der Marke. Es geht aber auch anders. Denn den Dyson V8 Advanced stellst du dir jetzt bereits für 259 Euro in die Abstellkammer. Wobei er natürlich auch außerhalb eine gute Figur macht. Alle Details zum Deal bekommst du hier.

Viel Power und Ausdauer: Das kann der Dyson Akkusauger

Wie die meisten Dyson Akkusauger ist auch der Dyson V8 Advanced in den Farben Silbergrau und Violett gehalten. Dem einen gefällt’s richtig gut, dem anderen eher weniger. Aber das Design ist natürlich nicht das Einzige, das „einen echten Dyson“ ausmacht. Auch in puncto Saugkraft und Handhabung wissen die Staubsauger der Marke zu überzeugen. So ist der V8 Advanced mit 425 Watt Leistung ausgestattet, die jeden losen Schmutz entfernen sollte.

Darüber hinaus reicht eine Aufladung aus, um bis zu 40 Minuten lang am Stück saubermachen zu können. Hast du Haustiere oder stören dich auch ohne eine Fellnase im Haus ständig Haare auf dem Boden? Dann ist dieses Modell ebenfalls eine gute Wahl. Denn (Tier-)haare sollen sich dank der speziellen Bauweise weniger in der Bodenbürste verheddern können. Zudem filtert das versiegelte Filtrationssystem selbst kleinste Partikel heraus, wodurch der Sauger auch für Allergiker top ist.

Wie die meisten modernen Akkusauger kann auch der Dyson V8 Advanced als Handstaubsauger verwendet werden. Dafür nimmst du einfach Saugrohr und Bodendüse ab und verbindest einen der mitgelieferten Aufsätze mit dem Handgerät. Dyson schickt etwa noch eine Fugen- und eine Kombi-Zubehördüse mit, die dir bei der Reinigung von Regal-Oberflächen, Fußleisten oder dem PKW-Innenraum helfen. Eine Wandhalterung ist ebenfalls dabei, in der du den Sauger bei Bedarf platzsparend aufbewahren kannst.

140 Euro Rabatt: Lohnt sich der Deal?

Vom UVP (399 Euro) zieht MediaMarkt dieses Wochenende 35 Prozent ab und verlangt so nur noch 259 Euro für den kabellosen Staubsauger. Das ist ein richtig guter Preis. Denn laut Preisvergleich ist momentan kein anderer Anbieter günstiger. Und generell war das Modell in der Vergangenheit noch nie preiswerter zu haben (siehe Preisverlauf).

Ist der Akkusauger doch nichts für dich? Dann schau doch mal bei den anderen MediaMarkt-Angeboten rund um Black Friday vorbei. Hier ist bestimmt etwas für dich dabei.

