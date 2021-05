iPhone 12 mit Original-Telekom-Vertrag: 5G-Tarif wird zum Schnäppchen

Das iPhone 12 gibt es aktuell bei DeinHandy zum Angebotspreis mit Telekom-Vertrag. Im MagentaMobil M Young gibt es das 5G-iPhone mit 64 GB Speicher für 5 Euro Einmalpreis. Unter dem Strich ist aber der Deal mit der größeren 128-GB-Version der bessere. Hier zahlst du 89 Euro für das Smartphone. Im „Young“-Zusatz des Tarifs steckt aber schon ein Haken: Das Angebot richtet sich für die genannten Preise nur an Kunden unter 28 Jahre.

iPhone 12 mit 5G-Vertrag bei der Telekom

Bleiben wir beim Beispiel mit der 128-GB-Variante des Apple-Smartphones: Neben der einmalig zu zahlenden Gerätepauschale von 89 Euro, kostet der Tarif in den ersten 12 Monaten 39,95 Euro, in den Monaten 13 bis 24 stehen 49,95 Euro auf der Rechnung. Danach endet die Mindestvertragslaufzeit. Einmalig muss noch der obligatorische Anschlusspreis in Höhe von 39,95 Euro entrichtet werden.

Inbegriffen sind eine Allnet-Flat und 12 GB Datenvolumen inklusive 5G-Zugang mit maximal verfügbarer Geschwindigkeit. Generell reden wir trotz Sparpotenzial bei dem Tarif nicht von einem Schnäppchen, das rein über den Preis kommt: Kaufargument ist nicht zuletzt das Telekom-Netz, das nach wie vor als das beste Mobilfunknetz in Deutschland hinsichtlich Ausbau, Kapazität und Verfügbarkeit gilt.

Kombi-Möglichkeit mit MagentaEins und StreamOn

Weiteres Sparpotenzial gibt es, wenn du bereits einen Telekom-DSL-Vertrag nutzt. Das Kombi-Program MagentaEins greift hier und gibt dir einerseits doppeltes Datenvolumen – dann also 24 GB pro Monat – und gewährt monatlich 5 Euro Rabatt auf den Monatspreis, der dann 34,95 Euro beziehungsweise 44,95 Euro (ab dem 13. Monat) beträgt.

Weiteres Feature des Original-Telekom-Tarifs: Du kannst StreamOn-Optionen wählen. Im M-Tarif sind die StreamOn-Pakete Social&Chat, Gaming, Music und Video inkludiert. Für die meisten Apps, die unter diese Kategorien fallen, wird dir kein Datenvolumen berechnet. Das wertet den ohnehin guten Tarif nochmals erheblich auf.

Weitere kleinere Vorteile und Möglichkeiten: Disney+ ist für einen Monat gratis mit dabei, deine alte Rufnummer kannst du in diesen Vertrag über den Weg der Rufnummernportierung mitnehmen.

→ Hier geht’s zum Angebot bei DeinHandy

Noch ein Blick auf die Kosten: Bei der Telekom selbst gibt es den Vertrag derzeit zu gleichen Konditionen. Allerdings kostet das iPhone direkt beim Netzbetreiber 469,95 Euro, mit den vergleichenden 128 GB sogar 519,95 Euro. Hier zahlt sich das Angebot von DeinHandy erst recht aus. Auch Konkurrenten wie Preisbörse24 bieten das Angebot mit identischen Tarif-Konditionen. Aber auch hier ist das iPhone 12 selbst ein wenig teurer.