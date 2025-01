E-Auto schon für unter 70 Euro leasen: Dieses Angebot solltest du sehen

Für viele stellt Leasing eine attraktive Alternative zum Kauf eines neuen oder gebrauchten Fahrzeugs dar. Denn du kannst nach Ende der Laufzeit einfach zu einem moderneren Modell wechseln und behältst deine finanzielle Flexibilität. Außerdem kannst du deine Ausgaben besser kalkulieren. Besonders interessant ist derzeit das Angebot für den Dacia Spring Essential Electric mit 45 PS: Auf LeasingMarkt.de wird das kompakte Elektroauto für eine monatliche Rate von lediglich 69 Euro angeboten.

Dacia E-Auto zum Top-Preis leasen

Bei LeasingMarkt.de bekommst du den Dacia Spring Essential Electric 45 PS jetzt mit einem Kilometerleasing-Vertrag von 5.000 Kilometern pro Jahr. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Und monatlich zahlst du dafür 69 Euro. Bei Bedarf kannst du aber auch 36 Monate Laufzeit und 10.000 Kilometer jährliche Laufleistung wählen. Der Wagen ist grundsätzlich nicht konfigurierbar, du musst dich also mit der vorgegebenen Ausstattung zufriedengeben. Das E-Auto ist bereits 100 Kilometer gefahren – es ist somit nicht mehr ganz neu. Wichtig: Die Bereitstellungszeit beträgt rund vier bis sechs Wochen. Du kannst das E-Auto also nicht sofort abholen.

Der Dacia Spring Essential Electric 45 PS ist ein vollelektrischer Kleinwagen mit einer modernen Karosserie in Grau. Er hat – wie der Name bereits vermuten lässt – 45 PS (33 kW) und verbraucht 13,9 kWh / 100 Kilometer. Dadurch ist eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern möglich. Für Langstrecken ohne Zwischenlandung ist das E-Auto von Dacia daher weniger geeignet. Zum Pendeln oder für Fahrten in der Stadt ist es aber ideal.

Fünf Türen inklusive Kofferraum erleichtern den Einstieg auch mit Kindern oder älteren Personen auf dem Rücksitz. Dazu sorgt eine Klimaanlage im Sommer für Abkühlung und auf dem Bordcomputer startest du die Navigation, Musik und weitere Funktionen.

Mehr Details zum Dacia Spring findest du hier!

In puncto Sicherheit setzt man bei dem E-Auto von Dacia neben den Basics wie Airbags für Fahrer und Beifahrer auf einen Notbremsassistenten und ein Reifendruckkontrollsystem. Letzteres sorgt dafür, dass du frühzeitig auf einen Druckverlust der Reifen aufmerksam gemacht wirst. So verringert sich das Risiko durch einen Nagel im Reifen oder ein defektes Ventil. Ein Ladekabel Typ2 zu Typ2 für den Anschluss an eine Wallbox oder Ladestation bekommst du außerdem mit dazu.

Hier einmal die wichtigsten Details im Überblick:

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 5-türig

Leistung: 45 PS (33 kW)

Reichweite: 230 km

Kombinierter Stromverbrauch: 13,9 kWh / 100 km

Kilometerstand: 100 km

Jährliche Fahrleistung: 5.000 km / Jahr

Listenpreis: 25.500 Euro

Händlerstandort: Abholung Autohaus König in Berlin

Bereitstellungszeit: 4 – 6 Wochen

E-Auto leasen: Kosten des Leasing-Vertrags

24 × 69 Euro Leasingrate pro Monat

Überführungskosten: 999 Euro

Gesamtkosten nach 2 Jahren: 2.655 Euro

Leasingfaktor: 0,27

Allerdings bleibt es nicht bei den reinen Leasingkosten. Was du zusätzlich einplanen solltest, ist eine Vollkaskoversicherung, Steuern sowie ein GAP-Schutz und Kosten für Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen. Wenn du die 5.000 Kilometer jährliche Laufleistung mit dem E-Auto überschreitest, zahlst du entsprechend einen Aufpreis.

