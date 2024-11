Black Friday: Smartphone-Tipp für unter 200 Euro

Mit einem inside digital Leser-Ranking von sage und schreibe 100 von 100 °C ist dieses Smartphone echt kochend heiß. Doch um welches Gerät handelt es sich dabei und wo bekommst du es für unter 200 Euro? Diese Fragen beantworten wir ruckzuck in diesem Artikel.

Keine 200 Euro: Dieses Smartphone ist jetzt richtig günstig

Rücken wir doch einfach mit der Sprache raus: Im Angebot für 199 Euro ist das Motorola Moto G85 5G. Das Handy bietet einen 256-GB-Speicher, verfügt über ein 6,67 Zoll P-OLED-Display mit 120 Hz Darstellung sowie einen Qualcomm Snapdragon 6s-Prozessor mit 12 GB RAM. Du willst noch mehr technische Daten? Dann klick dich in unser Datenblatt zum Motorola Moto G85 5G.

Für alle anderen blicken wir jetzt etwas genauer auf den Preis. Eigentlich hat der Hersteller dem Smartphone einen UVP von 329 Euro verpasst. MediaMarkt streicht davon jetzt aber 39 Prozent, wodurch der Preis auf niedrige 199 Euro rutscht. Der Versand ist obendrein kostenfrei. Wie stark der Black Friday Deal wirklich ist, zeigt aber erst ein Blick auf den Preisverlauf. Günstiger war das 5G-fähige Handy zuvor nämlich noch nie! Passend zum größten Schnäppchen-Tag des Jahres sorgt MediaMarkt also tatsächlich für einen absoluten Tiefstpreis.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Soll’s doch lieber ein Smartphone von Samsung oder Google sein? Dann schau mal in unseren Black Friday Deal-Ticker. Hier findest du unter anderem weitere Handy-Deals. Und auch sonst schlummern hier zahlreiche Schnäppchen. Und das Beste: Wir aktualisieren die Liste den Tag über immer wieder. Es lohnt sich also, öfter vorbeizuschauen.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.