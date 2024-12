Aldi verschleudert XXL Airfryer zum Spitzenpreis

Seit heute verkauft der Discounter eine XXL-Heißluftfritteuse der Aldi-Eigenmarke Ambiano für unter 80 Euro. Hiermit bereitest du unterschiedliche Speisen in zwei Garkörben gleichzeitig zu. Außerdem stehen dir insgesamt zehn Garprogramme zur Verfügung, die dir die Zubereitung noch mehr vereinfachen. Was der Airfryer im Detail zu bieten hat, liest du in diesem Artikel.

Bis zu 8 Liter Volumen und mit 10 Garprogrammen: Das kann der Airfryer

Die XXL-Heißluftfritteuse von Ambiano ist perfekt für Familien oder WGs geeignet. Denn du kannst hiermit nicht nur eine kleine Portion Pommes zubereiten, sondern bis zu acht Liter am Stück. Aber natürlich ist ein Airfryer wie dieser nicht nur für Pommes geeignet. Du kannst zum Beispiel auch Gemüse, Tofu, Hühnchen, Gefrorenes, Steaks oder sogar Kuchen damit zubereiten. Für die jeweiligen Gerichte stehen dir einige Programme zur Verfügung, die direkt die perfekte Temperatur einstellen. Ob du nun beide Garkörbe mit denselben oder unterschiedlichen Zutaten befüllst, bleibt dir überlassen. Denn beide Garkörbe mit je 4 Liter Volumen lassen sich unabhängig voneinander nutzen und einstellen.

Außerdem kannst du bei dem Airfryer frei zwischen Temperaturen von 60 bis 200 Grad wählen, wodurch deiner Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt sind. Praktisch: Du kannst auch die Warmhaltefunktion nutzen, um deinen Gästen das Abend- oder Mittagessen perfekt servieren zu können. Alle Einstellungen machst du dabei über das schicke Touchdisplay an der Vorderseite. Und im Anschluss lassen sich die Garkörbe und der Grillrost unkompliziert von der Spülmaschine sauber machen. So hast du kaum Arbeit mehr und kannst dich schöneren Dingen widmen.

Ein guter Deal? Ja, aber diese Alternative lohnt sich ebenfalls!

Aldi verkauft die Heißluftfritteuse derzeit für 79,99 Euro (zzgl. 5,95 Euro Versandkosten). Ein Preisvergleich lohnt sich hier nicht, da der Airfryer nur von Aldi verkauft wird. Der Preis ist aber durchaus gut. Reicht dir das Füllvolumen oder die max. Temperatur nicht aus, könnte sich gerade aber auch ein Blick auf die Heißluftfritteuse Ninja „AF400EUWH“ Foodi Max Dual Zone lohnen. Die ist bei MediaMarkt gerade ganze 44 Prozent reduziert und kostet so nur noch 139 statt rund 250 Euro. Der Preis-Leistungs-Sieger ist aber dennoch das Modell bei Aldi.