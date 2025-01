Die Schnäppchen überschlagen sich bei Aldi. Neben vielen Akku-Werkzeugen, einer Drohne für knapp 50 Euro sowie einem praktischen GPS-Tracker für knapp 100 Euro gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Wir geben dir den Überblick.

Neue Angebote von Aldi: Drei HP-Notebooks für Einsteiger

Mit neuer Hardware möchte Aldi zum Beispiel auch all jene versorgen, die auf der Suche nach einem neuen Einsteiger-Notebook sind. Zum Beispiel für die Schule, die Uni, das Homeoffice oder für die Nutzung im Zug auf dem Weg zur Arbeit. Vier Laptops von HP mit Windows 11 als Betriebssystem stehen zur Wahl, wobei die beiden günstigsten Modelle mit einem 15,6 Zoll großen Bildschirm ausgestattet sind. Die beiden anderen Notebooks bieten hingegen einen größeren 17,3-Zoll-Bildschirm.

Der HP Laptop 250 G9 ist für 299 statt 399 Euro mit 256 GB Speicherplatz und 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) sowie einem Intel Celeron N4500 Prozessor mit in der Spitze 2,8 GHz Taktfrequenz ausgestattet. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu sieben Stunden an. In der Spitze sogar knapp acht Stunden Laufzeit sind hingegen mit dem HP Laptop Pavillion 15-eg3414ng möglich. Für 429 statt 699 Euro winken neben 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher auch ein Intel-Prozessor U300 mit bis zu 4,4 GHz.

Für 444 statt regulär 549 Euro kannst du dir den HP Laptop 17-cp0648ng sichern. Hier sind dann abseits des größeren Displays unter anderem 8 GB RAM und 512 GB Speicherplatz nutzbar. Zudem kommt ein AMD Ryzen 5 Prozessor mit bis zu 4 GHz zum Einsatz. In der Spitze ist eine Laufzeit von mehr als acht Stunden zu erreichen. Oder du entscheidest dich für den HP Laptop 17-cp2550ng für 499 statt 699 Euro. Dann stehen neben 512 GB SSD-Speicher noch 16 GB RAM und der AMD Ryzen 5 7520U mit bis zu 4,3 GHz zur Nutzung bereit.

Xiaomi-Smartwatch zum Spitzenpreis erhältlich

Ein echtes Top-Schnäppchen ist im Aldi Onlineshop ab sofort auch aus dem Smartwatch-Segment erhältlich. Sowohl in Schwarz als auch in Weiß-Gold bietet der Lebensmittel-Discounter nämlich mit immerhin 14 Prozent Rabatt die Xiaomi Redmi Watch 5 Lite an. Dadurch kannst du die Computer-Uhr mit vielen praktischen Funktionen inklusive Bluetooth-Telefonie und rund zwei Wochen Akkulaufzeit jetzt für 42,99 Euro statt 49,99 Euro kaufen. Eine Besonderheit ist dabei das recht große AMOLED-Display, welches bei einer Auflösung von 410 x 502 Pixeln auf eine Größe von 1,96 Zoll kommt. Und ein Preisvergleich zeigt: Kein anderer Onlineshop bietet die Uhr aktuell günstiger an. Einmalig kommen bei Aldi wie bei den Notebooks noch 5,95 Euro für den Versand hinzu.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Datenblatt Preis Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Marktstart September 2024 Verfügbarkeit ja UVP 49,99 € Farbe Silber Betriebssystem Eigenentwicklung Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform eckig Displaygröße 1,96 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Spritzwasser (Regen)

Neue E-Bike-Angebote verfügbar

Ergänzend dazu läutet Aldi schon jetzt auch die neue E-Bike-Saison 2025 ein. Und zwar mit nicht weniger als elf E-Bike-Modellen, die im Rahmen der wöchentlichen Aldi-Aktionen neu zum Kauf zur Verfügung stehen. Neben klassischen City E-Bikes sind auch Trekking E-Bikes mit von der Partie. Sogar E-Mountainbikes und ein Graveler E-Bike stehen zur Verfügung. Los geht es bei 999 Euro, Hersteller sind Telefunken, Prophete und Fischer.

