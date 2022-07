Akku-Staubsauger für unter 100 Euro, Stromgenerator viel billiger – Anker-Deals am Prime Day

Als Prime-Kunde kannst du dir am Prime Day einige Produkte deutlich günstiger schnappen. Hast du keine Prime-Mitgliedschaft, kannst du jedoch auch ein kostenfreies Probe-Abo abschließen. So profitierst du gleichermaßen von den teils starken Angeboten. Schauen wir und die besten Deals für Anker-Produkte und deren Geschwister von eufy, SoundCore und Co. bei Amazon an.

Prime Day 2022: Akku-Staubsauger für weniger als 100 Euro

Einen Akku-Staubsauger für unter 100 Euro bekommt man nicht alle Tage. Doch zum Prime Day gibt’s den HomeVac S11 Lite der Anker-Marke eufy für die Hälfte des regulären Preises. So kostet er dich nur noch 99,99 Euro und ist damit ein echter Schnäppchen-Tipp. Er bietet dir lange 35 Minuten Akkulaufzeit und eine starke Saugleistung von 75 AW.

Außerdem praktisch: Du kannst ihn einerseits mit einem Rohr für deine Böden benutzen – er lässt sich aber auch als Handgerät für Sofaritzen, Ecken und andere schwer zugängliche Stellen nutzen. Um die Reinigung solcher Stellen zu vereinfachen, ist auch noch ein Sofa-Aufsatz und eine 2-in-1 Fugendüse mit dabei.

Saugwisch-Roboter für knapp 200 Euro

Keine Lust, selbst per Hand deine Wohnung sauberzumachen? Dann könnte der RoboVac G20 Hybrid von eufy etwas für dich sein. Den bekommst du jetzt für 199,99 Euro statt zuletzt 289 Euro und somit deutlich vergünstigt. Das Gerät bietet mit 2.500 Pa eine hohe Saugkraft, um Krümmel, Staub und Tierhaare entfernen zu können.

Der Clou: Der smarte Haushaltshelfer saugt nicht nur deine Wohnung, sondern schwingt auch den Wischmopp für dich. Außerdem ist er vergleichsweise leise und stört daher weder dich beim Entspannen auf dem Sofa, noch deinen Hund auf seinem Kissen.

Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher von Anker beim Prime Day günstiger

Du bist auf der Suche nach neuen Bluetooth-Kopfhörern, möchtest aber kein Vermögen dafür ausgeben? Dann schau dir einmal die kabellosen Soundcore Life P2 Earbuds an. Die bekommst du aktuell für 27,99 Euro statt 59 Euro (UVP) und damit ordentlich reduziert. Highlights der kleinen Kopfhörer: 7 Stunden Akkulaufzeit (40 Stunden mit Ladehülle) und IPX7 Wasserschutz. Außerdem sollen sie einen hervorragenden Klang liefern und nach nur 10 Minuten an der Steckdose wieder genügend Saft für eine Stunde Hörgenuss bieten.

Zum Prime Day sind aber noch mehr Anker-Audioprodukte im Angebot. So bekommst du die Bluetooth-Lautsprecher SoundCore 2 derzeit für nur 28,99 Euro statt 41,99 Euro und damit rund 30 Prozent reduziert. Wer es etwas extravaganter möchte, sollte sich einmal die Anker Soundcore Flare 2 Bluetooth Lautsprecher anschauen. Hier sind noch zwei LED-Leuchtringe integriert, die im Rhytmus zu deiner Lieblingsmusik leuchten. Außerdem bieten sie dir einen 360-Grad Rundum-Sound und kräftigen Bass. Diese mobile Musikbox bekommst du momentan gut 33 Prozent günstiger für 59,99 Euro.

Kabelloses Ladepad und eine Powerbank für unterwegs – jetzt stark reduziert

Was sich weiterhin noch für dich lohnen könnte: Das „Anker 313 kabellose Ladepad“ für Qi-Laden deines Smartphones oder deiner AirPods. Das gibt es derzeit 30 Prozent günstiger für nur 11,89 Euro. Darüber hinaus nützlich: Eine Powerbank (Anker 313) mit 10.000 Milliamperestunden. Die ist jetzt mehr als 40 Prozent günstiger und somit für nur 20,99 Euro erhältlich.

Monströs wird es beim Stromgenerator Anker PowerHouse. Der ist erst ganz frisch auf dem Markt und derzeit schon mit ordentlichem Rabatt zu bekommen. 269,99 Euro stehen auf dem Prime-Preisschild – 100 Euro weniger als sonst.