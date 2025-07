Zu teuer: So unterscheiden sich das Samsung Flip7 und das FE-Modell

Samsung war einst der Pionier der faltbaren Smartphones. Doch in den vergangenen Jahren mussten Samsung-Nutzer neidisch auf die Flip-Smartphones von Motorola oder Xiaomi schauen, deren Außendisplays sich über den kompletten Deckel des Smartphones erstrecken. Mit dem Flip7 zieht Samsung hier nun nach und spendiert dem Smartphone ein großes Display-Upgrade.

Samsung holt beim Display auf

Das Außendisplay misst nun stolze 4,1 Zoll und erstreckt sich über den kompletten „Deckel“ des zugeklappten Smartphones. Nur für die beiden Kameras und den Blitz gibt es kleine Aussparungen. So kannst du viele Apps auch nutzen, ohne das Smartphone aufzuklappen. Etwa zur Navigation mit Google Maps, ein schnelles Selfie oder um schnell auf eine Nachricht zu antworten.

Das Display vom Flip7 ist so groß wie möglich

Doch auch im aufgeklappten Zustand ist das Display gewachsen. Mit 6,9 Zoll ist das kleine Smartphone nun genauso groß wie das S25 Ultra. Jedoch ist das Display etwas höher und dafür schmaler, da Samsung auf ein 21:9 Seitenverhältnis setzt. Genau richtig, um Kinofilme ohne schwarze Balken auf dem aufgeklappten Smartphone zu genießen.

Vier Farben – eine davon exklusiv

Das Flip7 kommt in vier Farben daher. Mein absolutes Highlight ist das neue Blue Shaddow, ein mattes Dunkelblau, das im Schatten fast schwarz aussieht und bei hellem Licht in kräftigem Dunkelblau leuchtet. Alternativ gibt es das Smartphone auch in einem kräftigen Coralred oder klassischen Jet Black. Exklusiv im Samsung-Store ist das Smartphone zudem in Mint erhältlich. Diese Farbe war auf dem Event vor Ort leider nicht ausgestellt.

Samsung Galaxy Z Flip7 in (fast) allen Farben

Mit seinen kantigen Rändern schließt das Flip7 komplett bündig und liegt hervorragend in der Hand. Sowohl als kleines, zusammengeklapptes Quadrat als auch im aufgeklappten Zustand. Das Öffnen und Schließen funktioniert mit einem angenehmen Widerstand, und mehrere starke Magneten halten das Smartphone zuverlässig zusammen. Das Öffnen mit einer Hand ist mit etwas Übung möglich.

Android-Überraschung und ungewöhnlicher Prozessor

Beim Blick in die Einstellungen fällt auf: Samsung setzt beim Flip7 bereits auf Android 16 und die eigene Oberfläche One UI 8.0 während alle bestehenden Smartphones des Herstellers erst vor wenigen Wochen Android 15 erhalten haben. Die Änderungen der neuen Android-Version halten sich in Grenzen, dennoch ist schön zu sehen, dass Samsung hier direkt auf die neueste Version setzt. Außerdem verspricht man 7 Jahre Update-Support – sowohl für neue Android-Versionen als auch für Sicherheitspatches.

Samsung Galaxy Z Flip7 mit Android 16 / One UI 8.0

Beim Prozessor kommt der selbst entwickelte Exynos 2500 zum Einsatz. Die Wahl überrascht, da dieser Chip in keinem anderen Smartphone zum Einsatz kommt. Normalerweise stattet Samsung auch einige Smartphones der S-Reihe mit dem eigenen Prozessor aus, doch dieser war wohl zum Verkaufsstart im Frühjahr noch nicht einsatzbereit. Leistungstests durfte ich bei meiner Session mit dem neuen Smartphone keine machen und in Vergleichs hebt Samsung stets nur die Verbesserungen zum Vorjahres-Modell hervor. Damit dürfte sich das Flip7 leistungstechnisch zwar über seinem Vorgänger, aber unter den S25-Smartphones bewegen. Top-Leistung ist also garantiert, und an der Alltags-Performance gab es nichts zu kritisieren. Bereits vor Marktstart scheint die neue Software gut optimiert zu sein.

Samsung Flip7 als Selfie-Spezialist

Bei den Kameras gibt es keine Unterschiede zum Vorgänger. Hier setzt man weiterhin auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera in Kombination mit einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor. Auf optischen Zoom verzichtet Samsung bei diesem Modell also komplett. Die Selfie-Kamera bietet eine Auflösung von 10-Megapixeln.

Selfies mit der Hauptkamera dank dem Außendisplay

Zum richtigen Selfie-Spezialisten wird das Smartphone jedoch durch das Display auf der Rückseite. So kannst du in der Kamera-App das Außendisplay aktivieren und Selfies mit der deutlich überlegenen Hauptkamera aufnehmen.

Flip7 FE: Das erste „günstige“ Falt-Smartphone von Samsung

Unter der Bezeichnung „FE“ bietet Samsung günstigere Versionen seiner Smartphones und Tablets an, die jedoch weiterhin im High-End-Bereich angesiedelt sind. Erstmals nun auch in der Flip-Reihe. Das Flip7 FE gleicht weitestgehend dem regulären Flip6 vom Vorjahr. Jedoch mit anderem Prozessor. So kommt hier der Exynos 2400 zum Einsatz, den wir bereits aus der Galaxy S24 Reihe kennen. Auch ist der Speicher von 256 auf 128 Gigabyte geschrumpft und der Akku ebenfalls etwas kleiner.

Das Flip7 (rechts) hat ein deutlich größeres Außendisplay

Der größte, sichtbare Unterschied liegt jedoch im Display. Da man hier wie bereits erwähnt weitestgehend auf Bauteile des Flip6 setzt, ist auch das Außendisplay mit 3,4 statt 41, Zoll deutlich kleiner und erstreckt sich nicht über den kompletten „Deckel“ des Smartphones.

Flip7 oder Flip7 FE?

Diese Frage ist zum aktuellen Zeitpunkt einfach zu beantworten. Das Flip7 ist für 1.199 Euro erhältlich, während Samsung für das FE-Modell 999 Euro aufruft. Wer die neueste High-End-Technik haben will, greift zum regulären Flip7. Der Unterschied von 200 Euro ist in der Preisklasse von rund tausend Euro nicht sonderlich hoch, zudem man hier auch noch den doppelten Speicherplatz bekommt.

Das FE-Modell kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht empfehlen. So gibt es das beinahe identisch ausgestattete Flip6 vom Vorjahr aktuell für rund 700 Euro und damit deutlich preiswerter und ebenfalls mit doppeltem Speicherplatz. Wenn der Preis in den kommenden Wochen und Monaten jedoch wie erwartet fällt, dürfte auch das Flip7 FE zu einer hervorragenden Wahl für alle Falt-Fans werden, die kein Vermögen für ihr Smartphone ausgeben möchten.