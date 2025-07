Bis zu 66 Prozent Rabatt – Bosch, JBL und Co. im Abverkauf

Während bei Amazon noch immer die Prime Days laufen, ruft der Shop für Smart Home Produkte – tink – gerade zum großen Summer Sale mit großen Rabatten auf. Mit dabei sind große Marken, wie Bosch, Husqvarna, Worx, Abus oder Netatmo. Im Gegensatz zu den Prime Days, brauchst du hier aber keine Prime-Mitgliedschaft und hast sogar bis zum 22. Juli Zeit, zuzuschlagen. Allerdings nur, solange die Angebote nicht bereits vorher vergriffen sind.

Smarte Stehleuchten und Mähroboter mehr als die Hälfte reduziert

Im Summer Sale von tink sind allerlei gute Angebote zu finden – hauptsächlich aus dem Bereich Smart Home. Ob smarte Überwachungskameras, vernetzte Lampen oder Balkonkraftwerke – hier ist für fast jeden etwas dabei. Einige unserer Highlights schauen wir uns hier einmal an, du kannst aber natürlich auch selbst durch die Angebote stöbern.

Ein cooles Set gibt’s zum Beispiel gerade zu dieser smarten Eck-Stehleuchte der Firma Govee. Hier sind gleich zwei der minimalistischen Lampen im Set. Die Stehleuchten lassen sich per App oder per Sprachassistenten bequem steuern und du kannst sie in bis zu 16 Millionen verschiedenen Farben leuchten lassen. Ob entspannte Stimmung auf dem Sofa oder Party-Atmosphäre am Wochenende – du hast du Wahl. Dank 53 Prozent Rabatt kosten die smarten Leuchten jetzt im Doppelpack nur noch 102,95 Euro. Und aktuell sparst du mit dem Code „GOVEE20“ sogar nochmal 20 Prozent mehr.

Ebenfalls stark ist das Angebot zum Worx Landroid M500 Plus Mähroboter. Hier sparst du nämlich satte 58 Prozent und musst so nur noch 469 statt knapp 1.120 Euro dafür zahlen. Der Roboter ist für Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter geeignet und kann ebenfalls komfortabel per Smartphone gesteuert werden. Er soll durch die patentierte AIA-Technologie besonders wendig und effizient sein und seine Arbeit absolut präzise verrichten. Und dank der Cut-to-Edge Funktion kommt er bis an die Rasenkante – es bleiben also keine unregelmäßig geschnittenen Stellen übrig.

JBL Party-Lautsprecher und vieles mehr mit starkem Rabatt

Ein weiteres Highlight des Summer Sales ist kein klassisches Smart Home Produkt, aber dennoch ziemlich cool. Worum es geht? Um die JBL PartyBox Club 120. Das ist ein Party-Lautsprecher, der bei der nächsten Haus- oder Gartenparty für richtig Wumms sorgt. Bei Bedarf kannst du ihn auch kabellos nutzen und so am See oder im Garten deinen Gästen per Akku richtig einheizen. Eine Aufladung hält bis zu zwölf Stunden, sodass du problemlos mit deinen Freunden die ganze Nacht durchfeiern kannst. Übrigens: Mit dabei sind hier auch noch zwei Mikrophone, mit denen du für eine lustige Karaoke-Überraschung sorgen kannst. Die bunte Beleuchtung des Lautsprechers sorgt dabei für die perfekte Stimmung. Statt rund 530 Euro kostet der Lautsprecher jetzt nur noch 359,95 Euro.

Es lohnt sich aber definitiv auch ein Blick auf die weiteren Angebote des tink Summer Sales. Zum Beispiel kommst du gerade auch an dieses Bosch Außenkamera-Set deutlich günstiger. Und diese Netatmo Wetterstation gibt’s gerade sogar fast zum halben Preis.