50 Prozent Rabatt: Dieser 15-GB-Tarif kostet keine 5 Euro mehr

Ordentlich Datenvolumen im 5G-Netz, ein niedriger Monatspreis ohne versteckte Einmalkosten und keinerlei Vertragsbindung – dieser Tarif-Deal bringt alles mit, was man sich von einem guten Mobilfunkangebot wünschen kann. Gefunden haben wir eben jenes Schnäppchen beim Anbieter SIMon mobile. Aufgrund der Black Week werden hier satte 50 Prozent vom Grundpreis gestrichen, wodurch ein 5G-Tarif samt Allnet-Flat und 15 GB jetzt schon ab 4,49 Euro pro Monat zu haben ist. Welche Optionen es noch gibt und was du beachten solltest, erfährst du hier.

5G-Tarif schon für unter 5 Euro – Das steckt drin

Der aktuelle Black Week Preis von SIMon mobile kann sich definitiv sehen lassen: Schon ab 4,49 Euro pro Monat sicherst du dir hier einen Tarif mit 15 GB 5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag locker ausreicht. Hinzu kommen außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming sowie weitere Vorteile wie etwa WiFi-Calling. Auch eine Buchung mit eSIM ist problemlos möglich.

Wer mehr als 15 GB pro Monat braucht, kann sich alternativ übrigens auch für 20 oder 30 GB entscheiden. Durch die halben Preise stehen dafür 5,99 bzw. 8,49 Euro auf der Rechnung. Egal, für welchen Tarif du dich entscheidest: Weitere Kosten neben der monatlichen Grundgebühr gibt’s nicht. Einen Anschlusspreis sucht man bei SIMon mobile ebenfalls vergebens. Und ein mindestens genauso großer Vorteil ist auch die hohe Flexibilität.

Hohe Flexibilität – mit einem kleinen Haken

Anders als bei vielen anderen Anbietern bindest du dich bei SIMon mobile nämlich nicht direkt für 24 Monate, sondern kannst jederzeit monatlich kündigen. Dadurch bleibst du stets flexibel und kannst auf Wunsch ganz einfach wechseln. Auch der Switch von einem Tarif zum anderen ist problemlos möglich, solltest du vielleicht doch mal mehr Datenvolumen benötigen.

Einen Haken hat die Aktion dann aber doch: Der aktuelle Black Week Rabatt in Höhe von 50 Prozent gilt nur für die ersten sechs Monate. Anschließend zahlst du dann wieder den Normalpreis, welcher beim 15-GB-Tarif etwa bei monatlich 8,99 Euro liegt. Außerdem ist es bei SIMon mobile immer entscheidend, von welchem Anbieter aus du wechselst. Die niedrigsten Preise winken nämlich nur bei Rufnummernmitnahme von bestimmten Anbietern wie O2, Aldi Talk oder der Telekom. Zum Glück kannst du dir auf der Webseite jedoch ganz leicht anzeigen lassen, welcher Preis bei dir anfallen würde. Und wenn bei dir 8,99 bzw. aktuell 4,49 Euro pro Monat angezeigt werden, kann sich das Zuschlagen auf jeden Fall lohnen.

Alle Tarif-Infos auf einem Blick

15, 20 oder 30 GB im 5G-Netz von Vodafone

50 MBit/s Surfgeschwindigkeit

Allnet-Flat & EU-Roaming

WiFi-Calling

eSIM möglich

Keinerlei Anschlusspreis

Keine Mindestvertragslaufzeit

Jetzt schon ab 8,99 4,49 Euro pro Monat (Preis gilt für die ersten 6 Monate)

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.