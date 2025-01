400 Euro Rabatt: Bose Soundbar im Preissturz bei Saturn

Falls du bisher keine Soundbar besitzt, aber schon länger mit dem Gedanken spielst, dir eine zuzulegen, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein. Bei Saturn bekommst du die Bose Smart Ultra Soundbar momentan nämlich zu einem wirklich attraktiven Preis. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 1.000 Euro zahlst du derzeit nur 599 Euro. Der dazu passende Subwoofer holt aus deinem TV-Klang zusätzlich Kraft raus. Und auch der ist bei Saturn gerade deutlich reduziert. Ob sich die Deals lohnen, sehen wir uns hier im Detail an.

Bose Smart Ultra Soundbar: Das kannst du erwarten

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Smart Ultra Soundbar von Bose. Die Audioleiste erzeugt ein immersives Klangerlebnis, einen kräftigen Sound und klare Details. Möglich ist das unter anderem durch die Unterstützung von Dolby Atmos und der speziellen Bose TrueSpace-Technologie. Letztere trennt Musik, Soundeffekte und Stimmen voneinander und strahlt diese in unterschiedliche Bereiche des Raums. Dadurch soll ein besonders räumliches Klangerlebnis möglich sein.

Dank nach oben abstrahlender Lautsprecher wird der Effekt, dass der Sound aus allen Richtungen kommt, zusätzlich verstärkt. Per WLAN, Bluetooth und Co. kannst du außerdem etwa deine Musik oder Podcasts direkt auf die Soundbar streamen und hast so in einem auch einen hochwertigen Lautsprecher im Wohnzimmer, den du unabhängig vom Fernseher nutzen kannst.

Bei Saturn ist die Soundbar in Schwarz oder Weiß gerade satte 40 Prozent reduziert. Dadurch stehen bei beiden Modellen nur noch jeweils 599 Euro auf dem Kassenzettel.

Dieser Subwoofer sorgt für ein zusätzliches Klang-Upgrade

Wenn du noch mehr Klang herausholen möchtest, lohnt sich als Ergänzung zusätzlich ein Blick auf das Bose Bass Module 700. Dieser Subwoofer – ebenfalls in Schwarz oder Weiß erhältlich – ist gerade bei Saturn immerhin 35 Prozent rabattiert. Dadurch kostet er nur noch 579 statt knapp 900 Euro.

Der Subwoofer sorgt für einen noch kräftigeren Bass, sodass du Musik, Soundeffekte und Co. mit noch mehr Volumen förmlich fühlen kannst. Ob bei einem Actionfilm, basslastiger Musik oder sonstigen Inhalten – hiermit verschaffst du dir ein zusätzliches Klang-Upgrade im Wohnzimmer. Ebenfalls praktisch: Der Subwoofer soll sich schnell und einfach mit der Soundbar verknüpfen lassen.

Sowohl der Versand der Soundbar als auch des Subwoofers ist übrigens kostenfrei. Außerdem sind beide Angebote aktuelle Bestpreise. Das heißt: günstiger ist derzeit kein anderer Shop (siehe Preisvergleich Bose Smart Soundbar Ultra und Bose Bass Module 700).