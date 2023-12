Preis-Schock: Thermomix wird teurer! Aber erst ab diesem Zeitpunkt

Der Thermomix des deutschen Herstellers Vorwerk ist eine wahre Küchen-Ikone. Der Alles-Schneider, -Mixer, -Garer weckt Begierden. Im Bereich der Multi-Küchenmaschinen ist er unerreicht. Die aktuelle Edition, der Thermomix TM6, ist Verkaufsschlager und Statement in einem. Aber bald steht eine große Änderung ins Haus.

Ab Januar macht Vorwerk den Thermomix teurer

Denn während Elektrogeräte weit und breit mit der Zeit im Schnitt eher günstiger werden, erlaubt Vorwerk sich den Luxus, beim Thermomix den Preis sogar anzuziehen. Da der Hersteller hier nicht auf Händler links und rechts achten muss und dank des eigenen Exklusivvertriebes keinen üblichen Marktpreis-Mechanismen unterliegt, kann er das auch einfach tun.

Und so steigt der Preis für das Thermomix Basis-Set ab dem 8. Januar 2024 von derzeit 1.399 Euro um 100 Euro auf 1.499 Euro. Die Preisanpassung entspricht knapp 7 Prozent und damit mehr oder weniger den Inflationsraten der vergangenen Jahre. Mit eben jenen und gestiegenen Rohstoffpreisen sowie Transportkosten scheint Vorwerk die Verteuerung unter anderem auch zu erklären..

Thermomix wird teurer: Ab Januar dreht Vorwerk an der Preisschraube

Die ehrliche Ankündigung – übrigens fett auf der Thermomix-Seite im Online-Shop selbst und nicht versteckt in einem Pressebereich – bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Bis zum 7. Januar kannst du dir den Thermomix noch zum alten Preis sichern. Ist jetzt also der perfekte Zeitpunkt gekommen, sich den Thermomix zu sichern?

Warum jetzt der ideale Zeitpunkt ist, die Küchenmaschine zu holen

Zwischen Gerüchten rund um eine neue Version, den mutmaßlichen TM7 und einem gewitterten faulen Zauber rund um die Preisanpassung, die Vorwerk ankündigt, stellt sich die Frage durchaus.

Wir sagen aber: Ja, wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, sich einen Thermomix zulegen zu wollen, der sollte jetzt zuschlagen und sich die 100 Euro Preisvorteil gegenüber der Zeit ab dem 8.1.24 sichern. Denn einerseits ist Vorwerk insbesondere beim Thermomix im Online-Shop noch nie mit echten Rabatten aufgefallen – mit denen ist also auch nach der Preisanpassung eher weniger zu rechnen.

Und andererseits ist auch der TM7 als neue Version immer noch eher ein Gerücht, als ein Faktum. Daran soll sich auch in näherer Zukunft nichts ändern. Unsere Prognose ist, dass ein TM7 vor 2025 eine echte Überraschung wäre. Und selbst wenn – mit einer Neuerscheinung eines neuen Geräts, ist das alte nicht gleich abgelaufen. Dank nachhaltiger Produktpflege und stetiger Updates ist Vorwerk beispielhaft unterwegs – muss den hohen Preis des Geräts dadurch aber auch mindestens rechtfertigen. Denn Konkurrenz gibt’s reichlich auf dem Markt. Und zwar weitaus günstigere.

Eine kostet nur 170 Euro: Die Billig-Alternativen zum Thermomix

Gerade Discounter wie Aldi oder Lidl haben mit ihren „Thermomix-Klonen“ in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt. Am bekanntesten ist wohl die Lidl-Küchenmaschine „Monsieur Cuisine“ der Eigenmarke Silvercrest. In der dem Thermomix am nächsten kommenden Version „Smart“ kostet sie aktuell 499 Euro – ist also satte 1.000 Euro günstiger als der Thermomix von Januar 2024.

Die Aldi-Variante „COMV Küchenmaschine mit WLAN-Funktion“ ist gerade nicht erhältlich, kostete sonst aber zuletzt 349 Euro. Auch von der Aldi-Marke Ambiano gibt es hin und wieder eine Küchenmaschine mit entsprechendem Anspruch.

Netto schießt den Vogel ab und landet mit einer halb-digitalen Küchenmaschine inklusive Dampfgarer namens „Chef-O-Matic Kitchen Robot“ auf nur 169,99 Euro. Der Original-Thermomix ist fast 9 Mal so teuer.

