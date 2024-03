Klein, kompakt & leistungsstark: Vorwerk-Sauger für unter 100 Euro

Egal, ob Akkusauger wie der Kobold VK7 mit zahlreichem Zubehör oder kompakte Geräte wie der VC100 – die Haushaltsgeräte von Vorwerk liefern dir stets Premium-Qualität und punkten durch die Bank weg mit einer besonders starken Saugkraft. Wer selbst in den Genuss eines Vorwerk-Saugers kommen möchte, sollte sich den aktuell laufenden Frühlings-Sale nicht entgehen lassen. Bis zum 23. Juni kannst du dir hier verschiedene Geräte der deutschen Marke deutlich günstiger sichern. Ein echtes Schnäppchen ist dabei der bereits angesprochene Kobold VC100 Handstaubsauger für lediglich 99 Euro. Was der kleine Helfer dabei alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

Kobold VC100: Ein praktischer Handstaubsauger mit ordentlich Power

Trotz seiner kleinen Größe weiß der Kobold VC100 Handstaubsauger in Sachen Saugkraft auf ganzer Linie zu überzeugen. Staub und andere lose Verschmutzungen werden effektiv aufgesaugt. Wir waren bei uns im Test durchaus überrascht, wie viel Power in dem kleinen Gerät steckt. Beim Staubsaugen stehen dir übrigens zwei Leistungsstufen zur Auswahl. Während die normale Stufe für die meisten Anwendungen völlig ausreicht, schaltest du für Teppiche, Sofas und sonstige Textilien den Turbo-Modus ein.

Wirklich begeistert sind wir aber von der hohen Flexibilität des Handstaubsaugers. Mit dem Kobold VC100 kommst du problemlos in kleinere Ecken und Ritzen oder befreist Schränke und Kommoden von Staub. Mit einem Gewicht von lediglich 650 Gramm ist der Vorwerk-Sauger zudem ein echtes Leichtgewicht. Selbstverständlich eignet sich das kabellose Haushaltsgerät dadurch auch ideal für die Reinigung deines Pkws.

Die Akkulaufzeit des Kobold VC100 beträgt dabei bis zu 20 Minuten. Dies reicht vollkommen fürs spontane Saugen in Küche oder Esszimmer und als Ergänzung zu einem größeren Vorwerk-Gerät. Über LED-Leuchten am Sauger hast du den Ladestatus zudem stets im Blick. Ist der Handstaubsauger einmal leer, verstaust und lädst du ihn in der praktischen Ladestation. Hier ist das Gadget dann auch immer griffbereit.

Nur 99 Euro: So günstig kann ein Vorwerk-Gerät sein

Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis lohnt sich der Kobold VC100 Handstaubsauger ungemein. Vorwerk streicht momentan nämlich 30 Euro vom UVP, wodurch dich der kompakte Haushaltshelfer nur noch 99 Euro kostet. Der Preis war zuletzt rund um den Black Friday vergangenes Jahr auf diesem Niveau und zuvor sogar noch nie niedriger (zum Preisvergleich). Wenn du also einen kleinen, aber kraftvollen Handstaubsauger suchst, können wir dir den Kobold VC100 zum aktuellen Schnäppchen-Preis uneingeschränkt empfehlen. Aber Achtung: Das Angebot endet bereits am 21. April.

Neben dem Kobold VC100 kannst du dir bei Vorwerk im Rahmen des Frühlings-Sales aber natürlich noch einige weitere starke Haushaltsgeräte deutlich günstiger sichern. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall.

→ Zum Vorwerk Frühlings-Sale