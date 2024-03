Top-Qualität made in Germany ist bei Vorwerk garantiert. Nicht umsonst sahnen die Sauger des beliebten Herstellers immer wieder Spitzenwertungen ab. Wir selbst waren bei unserem Test zum Kobold VK7 Akkusauger etwa rundum begeistert, während die Stiftung Warentest das Bundle mit der EB7 Elektrobürste zum Testsieger kürte. Im Komplett-Set zu dem Premium-Sauger bekommst du aber sogar noch mehr geboten. Was hier alles drinsteckt und warum sich das Bundle für dich lohnen könnte, erfährst du in diesem Artikel.

Vorwerk Kobold VK7 – Der wohl beste Akkusauger auf dem Markt

Bevor wir uns das wirklich unfassbar umfangreiche Komplett-Set zum Kobold VK7 anschauen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf das Basis-Modell selbst. Der Vorwerk-Sauger punktet gleichermaßen mit einer starken Saugkraft sowie einer hohen Flexibilität und ist dadurch die ideale Wahl, für die tägliche Reinigung deiner Böden. Dank der 400 Watt Power (im Boost-Modus) werden etwa selbst große Staubkörner effektiv aufgesaugt. Die intelligente Bodenerkennung passt die Leistung dabei automatisch den Bodenverhältnissen an, was stets optimale Ergebnisse garantiert.

Die bereits angesprochene hohe Flexibilität ist ein weiteres Highlight bei dem Vorwerk VK7 Akkusauger. Das kabellose Gerät wiegt gerade einmal 2,3 kg und ist aufgrund des 180° schwenkbaren Griffs besonders angenehm in der Handhabung. Unangenehme Verrenkungen sind mit dem Vorwerk-Sauger somit nicht nötig. Der Kobold VK7 lässt sich obendrein ruckzuck zu einem Handstaubsauger umfunktionieren, wodurch du noch flexibler bist und etwa ebenso deinen Pkw reinigen kannst. Die verschiedenen Aufsätze – auf die wir beim Komplett-Set genauer eingehen – liefern dir zusätzlich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Als Handstaubsauger ist das Vorwerk-Gerät besonders flexibel

Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket des VK7 unter anderem von der langen Akkulaufzeit sowie dem praktischen Display. Hier hast du stets alle wichtigen Infos – beispielsweise zum verbleibenden Akkustand – im Blick. Alle Allergiker können ebenso bedenkenlos zu dem Vorwerk-Sauger greifen. Die 3-in-1 Filtertüte filtert nämlich die Luft beim Saugen und wurde diesbezüglich auch mit dem TÜV Siegel zertifiziert. Außerdem nützlich: Die Kobold-App bietet dir ebenfalls einige coole Funktionen, von denen du nicht gedacht hättest, dass es sie gibt.

Für jeden Schmutz gewappnet: Das bieten dir die Aufsätze

Selbstverständlich kann der Kobold VK7 bereits einzeln überzeugen. Doch mit den praktischen Aufsätzen erweiterst du den Akkusauger noch um viele weitere Premium-Funktionen. So kürte die Stiftung Warentest bereits das Bundle mit der EB7 Elektrobürste zum Testsieger. Die Rotationsbürsten sorgen hierbei insbesondere auf Teppichen für mehr Saugkraft und bessere Ergebnisse. Doch auch Hartböden werden mit dem Aufsatz im Nu gesaugt. Obendrein sparst du beim Set-Kauf aufgrund der niedrigeren Bundle-Preise immer wieder ordentlich.

Hartnäckiger Schmutz? Kein Problem mit dem Vorwerk Testsieger

Mit der EB7 Elektrobürste ist der Kobold VK7 Akkusauger somit schon ein genialer Haushaltshelfer. Im Komplett-Set – dem sogenannten „Ausgezeichnet-Set deluxe“ – bekommst du aber sogar zwei weitere Aufsätze dazu. Da wäre zum einen der SP7 Saugwischer. Wie der Name schon verrät, erweiterst du deinen Vorwerk-Sauger hiermit um eine starke Wischfunktion. Du erledigst somit zwei lästige Haushaltsarbeiten in einem Rutsch, was vor allem ordentlich Zeit spart. Gleichzeitig sagst du hiermit aber ebenso selbst hartnäckigem Schmutz den Kampf an und sorgst für blitzeblanke Böden. Hinzu kommt dann noch die PB7 Elektro-Polsterbürste, welche eine schonende Reinigung deiner Möbel und empfindlichen Oberflächen ermöglicht.

Die verschiedenen Aufsätze machen den Akkusauger zu einem echten Alleskönner im Haushalt

Für wen lohnt sich das Vorwerk Komplett-Set?

Wer einfach nur effektiv seinen Boden saugen möchte, ist bereits mit dem Testsieger-Bundle samt EB7 Elektrobürste hervorragend ausgestattet. Das Vorwerk Komplett-Set ist mit der Wischfunktion sowie der Elektro-Polsterbürste hingegen eine rundum Lösung für deinen Haushalt. Egal, ob hartnäckiger Schmutz auf Fliesen und Teppichen oder festsitzender Staub in den Möbeln – hiermit bist du wirklich für alles gewappnet.

Dadurch eignet sich das Komplett-Set von Vorwerk speziell für Haushalte, in denen täglich viel Putzarbeit anfällt. Festsitzender Dreck durch Arbeitsstiefel im Flur oder haben die Kinder mal wieder Matsch mit hineingetragen? Kein Problem für die Wischfunktion! Hinterlassen Hund und Katze überall ihre Haare? Die PB7 Elektro-Polsterbürste nimmt es problemlos hiermit auf. Die Anwendungsmöglichkeiten des Komplett-Sets sind wirklich fast grenzenlos. Somit können wir speziell Eltern und Haushalte mit Tieren zum umfangreichen „Ausgezeichnet-Set deluxe“ raten.

Für Haustierbesitzer lohnt sich das Komplett-Set besonders

Weitere Szenarien, in denen sich das Bundle bezahlt macht, sind das Büro oder eine WG. Hier ist tagtäglich einiges los, zahlreiche Leute kommen rein und nehmen den Dreck von der Straße mit. Der Vorwerk VK7 Akkusauger ist mit seinen unterschiedlichen Aufsätzen im Komplett-Set perfekt dafür ausgestattet, auch unter diesen erschwerten Bedingungen für Sauberkeit zu sorgen. So bekommst du deine Wohnung selbst nach einer langen WG-Party einfach wieder aufgeräumt.

Tipp: Auch der Vorgänger des VK7 ist bei Vorwerk immer mal wieder im Angebot – obwohl er offiziell schon aus dem Sortiment genommen worden war. Der Testsieger von 2018 hört auf den Namen Kobold VB100 (hier zum Testbericht als „Besserwischer“) und ist mitunter deutlich günstiger. Im Basis-Set mit Elektrobürste kostet der Akku-Staubsauger derzeit 699 Euro.