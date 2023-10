Diese 3 Geheimtipps zum Vorwerk Akku-Staubsauger kennt nicht jeder

Der Kobold VK7 von Vorwerk ist ein Akku-Staubsauger mit vielen Qualitäten. Mit dem richtigen Zubehör wird er zum Saugwischer und macht deinen Boden nicht nur frei von Staub, sondern wischt auch gleichzeitig. Weitere Aufsätze machen den Kobold VK7 Akku-Staubsauger zum idealen Sauger für Nischen – etwa in der Sofaritze oder im Auto. Nun kann der VK7 wesentlich mehr als nur einen starken Unterdruck per Motor zu erzeugen und damit losen Dreck aufzusaugen. Hierfür ist er immerhin bekannt und nicht zu Unrecht Testsieger bei der Stiftung Warentest. Aber im Kobold VK7 steckt noch einiges mehr.

→ Direkt zum Testbericht? Hier kann der Kobold VK7 besonders punkten

→ Hier geht’s direkt zum Vorwerk Online Store

Witziges Gimmick – und ein einzigartiges Feature

Unerlässlich ist die Smartphone-App „MyKobold“ vor allem für den Saugroboter Kobold VR7. Keiner, der nur den Staubsauger besitzt, käme auf die Idee, diesen mit der App zu verbinden, oder?

Tust du aber genau das und verbindest den Akku-Staubsauger Kobold VK7 mit der App, eröffnen sich komplett neue Möglichkeiten, die so wohl kaum ein anderer Staubsauger auf dem Markt bietet. So werden etwa alle ersetzbaren Verschleißteile einzeln aufgeführt und mit ihnen ebenso der jeweilige Zustand. So zeigt dir die App genau an, wann es Zeit wird, banale Zubehörteile wie den Tuchträgerrahmen zu reinigen oder zu ersetzen. Auch Klassiker des Verschleißes, wie die Filtertüte und den Akku, kannst du hierüber einfach prüfen. Das Ganze läuft über den Reiter „Zustand“ im Bereich „Berichte“.

MyKobold-App mit Zustandsberichten aller Verschleißteile des Kobold VK7 Akku-Staubsaugers

Unter „Statistik“ zählt der Staubsauger genau mit, wie lange und wie viel du bislang gesaugt hast – und mit welchem Aufsatz. Mittels Gamification kannst du ebenfalls noch Meilensteine ersaugen und erputzen. Witziges Gimmick dabei: Hier wird die MyKobold-App zur Fitness-App und zeigt dir – schätzungsweise – wie viele Kalorien du beim Wohnungsputz verbraucht hast. Im strengen Haushalt eignet sich die Statistik-Ansicht natürlich auch, um deine Hausarbeit „offiziell“ nachzuweisen. Übrigens: Anders als ein Saugroboter erstellt der Akku-Sauger keinen Grundriss deiner Wohnung.

Wenn die Staubsauger-Statistik zur Fitness-App wird.

Wirklich nützlich und einzigartig ist hingegen der Reiter „Meldung“. Hier erscheinen detaillierte Fehlermeldungen. Beim herkömmlichen Staubsauger passiert bei einem Defekt, verstopften Saugrohren oder verhedderten Bürsten einfach nichts und du bleibst ratlos neben deinem Gerät. Der Kobold gibt hingegen genaue Auskunft darüber, wo es gerade hakt und was du tun kannst, um wieder die beste Reinigungs-Performance zu erreichen.

Fehlerdiagnose des Kobold VK7 in der App.

Noch mehr Fein-Einstellungen in der App

Zusätzlich gibt es ebenso einen kompletten Bereich in der App zum Thema „Reinigungseinstellungen“. Im standardmäßigen Automatik-Modus ist der Kobold VK7 zwar schon ein echtes Ass. Aber je nach den Begebenheiten in deiner Wohnung, kannst du hier die Einstellungen für diverse Böden noch mal extra modifizieren und dein individuelles Set-up via App direkt auf deinen Staubsauger schicken.

Detaillierte Reinigungs-Einstellungen in der MyKobold-App.

Natürlich kannst du über die App auch direkt Nachschub für Verschleißteile und Reinigungsmittel, Wischtücher oder Filtertüten kaufen.

Der Boost-Modus ist nicht nur einfach saugstärker

Auf der Innenseite des Stiels kannst du beim Saugen den Boost-Modus aktivieren. Dieser lässt den Staubsauger aufheulen und saugt sichtlich stärker ein, nagt aber auch am Akku. Wenn du die Elektrobürste EB7 unten angeschlossen hast, bewirkt der Turbo noch ein anderes, kleines wie feines Feature.

Zentral vorne an der Elektrobürste gibt es nämlich eine kleine Klappe, die sich beim Betätigen des Boost-Knopfes öffnet. Nun saugt die Elektrobürste nicht nur das auf, was sich unter ihren Bürsten befindet, sondern auch alles, was vor dem Gerät liegt. Gerade unter schwer zugänglichen Möbeln wird der Boost-Modus damit zum echten Saug-Hack und größere Teile wie Brotkrümel oder Chipsreste können ganz entspannt aufgesaugt werden.

Im Boost-Modus öffnet sich zusätzlich zur stärkeren Saugkraft eine Klappe an der Elektrobürste.

So machst du aus dem Kobold einen Lufterfrischer

In deinem Akku-Staubsauger von Vorwerk steckt auch ein Luftreiniger. Und damit ist nicht nur die Standard-Funktion gemeint, bei der die eingesaugte Luft gefiltert wieder ausgegeben wird. Das können viele Akku-Staubsauger – insbesondere in dieser Preisklasse.

Gleichzeitig kannst du den Staubsauger aber auch zum echten Lufterfrischer machen. Nämlich, indem du airumo Duftchips einsetzt. Oberhalb der Filtertüte ist ein kleiner Steckplatz, in den du diese Duftchips einsetzen kannst. Der Luftzug nimmt den speziell designten Duft auf und versprüht ihn beim Saugen in die Umgebung. Der Effekt: Nach dem Saugen sieht die Wohnung nicht nur frisch aus, sie riecht auch entsprechend.

Der airumo-Duftchip wird direkt über der Filtertüte angebracht

Nun sind Staubsaugerparfums zunächst vielleicht nicht jedermanns Sache. Längst hat Vorwerk dieses etwas angestaubte Image aber ad acta gelegt: Der Hersteller bietet nicht nur eine Standardnote an, sondern hat eine ganze Palette an verschiedenen Düften entwickelt, die du als Lufterfrischer mit deinem Staubsauger verbreiten kannst. Die extra von Vorwerk designten Duftnoten gibt es in verschiedenen Ausführungen – je nach Laune oder Jahreszeit – und sogar auch als Duftkerze und Raumduftspender.

Tipp: Aktuell (bis 7. Januar 2024) bekommst du eine Packung airumo Duftchips gratis zu vielen Sets rund um den Kobold VK7 Akku-Staubsauger dazu.

Tipp zum Kauf: Je größer das Set umso höher der Preisvorteil

Den Kobold VK7 bekommst du ausschließlich bei Vorwerk selbst. Im Online-Shop des Herstellers gibt es den reinen Akku-Staubsauger zum Preis von 599 Euro. Um effektiv in der Fläche zu saugen, solltest du zumindest die Elektrobürste hinzufügen (979 Euro).

Dazu bietet Vorwerk den VK7 mit zahlreichen Zubehör-Kombinationen an. Die klassischste ist jene mit Elektrobürste und Saugwischer (1.439 Euro, aktuell mit Handsauger und airumo Duftchips geschenkt). Grundsätzlich gilt: Je mehr Zubehör du hinzukombinierst, umso größer wird der Preisvorteil gegenüber den einzelnen Komponenten. Das Rundum-Sorglos-Paket inklusive allen wichtigen Aufsätzen sowie dem Saugroboter VR7 kostet dann stolze 2.999 Euro – nennt sich aber auch der Vielfalt entsprechend „Entspannt-Feiern-Set“. Der Preisvorteil liegt dabei bei 345,40 Euro und zusätzlich bekommst du hier den Hand-Akkusauger VC100 und eine Packung airumo Duftchips gratis dazu. (Angebote gültig bis 7. Januar 2024).