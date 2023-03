Vorwerk: Dieser Akku-Staubsauger hat ein wirklich erfrischendes Feature

Dass die beim Einsaugen aufgesaugte Luft im Filter gereinigt und frei von Staub und anderen Mikroorganismen aus den Düsen wieder in die Luft abgegeben wird, ist eines von vielen Features, das Akku-Staubsauger der Premium-Kategorie bieten. Bei Vorwerk sind die eingesetzten Staubsauger-Filtertüten beispielsweise ideal für Asthmatiker sowie unter Heuschnupfen leidenden Personen. Nun gibt es bei den Kobold-Staubsaugern von Vorwerk noch ein Feature darüber hinaus.

airumo Duftchips erfrischen die Luft beim Staubsaugen

Unter dem Label airumo gibt es bei Vorwerk Duftchips zum Einsetzen in den Staubsauger, etwa den neuen Akku-Staubsauger Kobold VK7. Diese sitzen direkt über der Filtertüte und parfümieren so die ausgehende Luft, um die gereinigte Luft nicht nur gesäubert, sondern auch mit einem angenehmen Duft versehen, wieder abzugeben.

Dabei stehen verschiedene und eigens entwickelte Duftnoten zur Verfügung. In einem kurzen Test konnten wir uns davon überzeugen, dass die Düfte – „summer delight“ und „mystic woods“ – keinesfalls penetrant und unausgewogen abgegeben werden, sondern maximal eine unterschwellige Note im Raum verbreiten, die dem Wohnungsputz zusätzliche Frische verleiht.

Der airumo-Duftchip wird direkt über der Filtertüte angebracht

Duftkerzen von Vorwerk: Neue Produktwelt entsteht

Die kleinen und unscheinbaren Duftchips sind kompatibel mit allen gängigen Vorwerk-Staubsaugern. Bis zuletzt wurden entsprechende Lufterfrischer – etwa für den Bodenstaubsauger VT300 – unter dem Label Dovina vermarktet. Während Dovina auch weiterhin als Duft erhältlich sein wird, bringt airumo fünf weitere Feel-Good Düfte ins Sortiment.

Die Duftchips selbst sind dabei nur der Andockpunkt an die Staubsauger – also die Kobold-Serie. Kannst du von den Noten aber nicht genug bekommen, gibt es zusätzlich auch noch aufstellbare Raumerfrischer und sogar Duftkerzen. Auch hier ist Premium Programm. Die Produkte bieten eine hochwertige Anmutung, sind stilvoll gelabelt und versprühen die designten Duftnoten auch ohne Staubsaugen.

Die Duftkerze von Vorwerk kostet rund 30 Euro.

Neben den genannten „summer delight“ (Spritzig) und „mystic woods“ (Geheimnisvoll) gibt es zusätzlich noch die Duftnoten „happy place“ (Elegant), „wild heart“ (Blumig) und „golden hour“ (Erfrischend). In Klammern jeweils die von Vorwerk charakterisierte Duft-Richtung. Wer schon zu Dovina-Zeiten auf Vorwerk-Duftchips geschworen hat, findet auch diesen Duft als „Dovina Classic“ wieder.

Set-Angebote mit Gratis-Duftchips

Auch wenn das Staubsaugerparfum selbst nicht bei jedem das absolute Top-Kaufargument ist, so kann es doch den kleinen, aber entscheidenden Ausschlag geben. Derzeit gibt es die airumo-Duftchips in einigen Kobold-Sets gratis dazu. Bist du ein Vorwerk-Profi, kannst du dir die Duftchips hier direkt (nach-)bestellen (11,90 Euro für 6 Chips) oder einfach so in die airumo-Produktwelt eintauchen (Raumduft für 34,90 Euro, Duftkerze für 29,90 Euro) – das geht auch ohne Kobold zu Hause.

Aktuelle Set-Angebote rund um den Akku-Staubsauger Kobold VK7 mit airumo-Duftchips:

Mit kabelgebundener Power nutzt du den Bodenstaubsauger VT300. Auch hier sind jetzt neue Angebote online, bei denen du Duftchips on top dazu bekommst:

Die Ersparnis bezieht sich immer auf die Summe der regulären Einzelpreise. Da Vorwerk ausschließlich mit Direktvertrieb arbeitet, gibt es die Produkte neu im Netz ohnehin nirgends günstiger.