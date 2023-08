Stiftung Warentest: Das ist der beste Akku-Staubsauger auf dem Markt

Vorwerk hat es mal wieder geschafft: Nachdem bereits im vergangenen Jahr der Kobold VB100 den ersten Platz unter den Saugwischern abgreifen konnte, wurde der Kobold VK7 in diesem Jahr zum Testsieger unter den Akku-Staubsauger gekürt (Hier geht’s zum Test). Gemeinsam mit der Kobold EB7 Elektrobürste sorgt das Vorwerk-Gerät schnell und komfortabel für saubere Teppiche und Hartböden. Was den kabellosen Sauger dabei alles auszeichnet und wie du ihn aktuell günstiger bekommst, erfährst du hier.

Darum ist der Kobold VK7 der beste Akku-Staubsauger

Das wohl wichtigste bei einem Akku-Staubsauger ist die Saugleistung. Das sieht auch die Stiftung Warentest so, weshalb dieser Bereich im Test die größte Gewichtung (45 Prozent) bekommen hat. Und genau hier weiß der Kobold VK7 vollends zu überzeugen und erhielt so die Note 2,1. Kein Wunder, immerhin sorgt die automatische Bodenerkennung der Kobold EB7 Elektrobürste in Kombination mit den vier Saugstufen für tolle Ergebnisse – egal, ob auf Teppich- oder Hartböden. Auch wir waren in unserem Test von den tollen Saugergebnissen begeistert. Die Akkulaufzeit von 30 Minuten ist zudem ebenfalls ordentlich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Handhabung. Immerhin möchte man möglichst komfortabel saugen und sich beim Hausputz nicht verrenken müssen. Hier hat Vorwerk ebenso vorgesorgt. Mit dem geringen Gewicht von nur 2,3 kg liegt der Akku-Staubsauger gut in der Hand. Gleichzeitig gelangst du mit der flachen Elektrobürste (8 cm Höhe) problemlos unter Möbel und reinigst so ebenfalls schwer erreichbare Stellen. Auch als Handstaubsauger – etwa fürs Auto – saugst du überaus komfortabel. Ein weiterer Vorteil ist das digitale Display, auf dem du alle wichtigen Informationen rund um Akkulaufzeit, Filtertütenfüllstand und Co. angezeigt bekommst.

Mit diesem Akku-Staubsauger geht dir der Hausputz leicht von der Hand

Doch nicht nur die Stiftung Warentest ist von dem Akku-Sauger begeistert, der Kobold VK7 konnte noch einige weitere Auszeichnungen wie den Red Dot Design Award 2023 oder den German Innovation Award 2023 ergattern. Und auch in unserem Test wusste das kabellose Gerät vollends zu überzeugen. Vor allem die Vielzahl an möglichem Zubehör macht den Akku-Staubsauger zu einer Komplettlösung im Hausputz.

Testsieger im Angebot: So sicherst du dir den Kobold VK7 günstiger

Bis zum 24. September kannst du dir den Kobold VK7 mit der Kobold EB7 Elektrobürste günstiger sichern. So sparst du aktuell rund 21 Euro und zahlst dadurch nur noch 979 Euro für den Testsieger. On top gibt’s dann noch sechs airumo Duftchips für den Akku-Staubsauger sowie eine airumo Duftkerze geschenkt. Wer den absolut besten Sauger auf dem Markt möchte, sollte hier also zuschlagen.

→ Kobold VK7 & Kobold EB7 Elektrobürste für 979 Euro (+ airumo Duftchips und Duftkerze)