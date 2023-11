Vorwerk Akkusauger für unter 100 Euro: Jetzt im Black Week Deal

Der handliche Vorwerk-Akkusauger Kobold VC100 kostet normalerweise 129 Euro. Dank 23 Prozent Black Week Rabatt bekommst du den kompakten Akkusauger – den wir bereits testen durften – jetzt für nur noch 99 Euro. Wir zeigen, was der kabellose Haushaltshelfer kann und haben noch einen weiteren echt guten und günstigen Vorwerk-Deal gefunden.

Kobold VC100: Das kann der Akkusauger von Vorwerk

Mit dem Kobold VC100 kommst du gut in Ecken und Ritzen, um Krümmel, Staub und sonstigen Schmutz schnell zu entfernen. In unserem Test des Akkusaugers gefiel uns nicht nur die hohe Saugkraft, sondern auch der schnelle Einsatz. Denn für überall dort, wo ein Bodenstaubsauger an seine Grenzen kommt oder zu unhandlich wird, ist der VC100 optimal. Auch das niedrige Gewicht von unter 700 Gramm ist angenehm beim Reinigen von Schränken, Regalen und Co.

Beim Saubermachen kannst du zwischen zwei Leistungsstufen wählen. Eine normale Stufe und eine mit mehr Power – perfekt für Teppiche, dein Sofa oder andere Textilien. Die Akkulaufzeit des kabellosen Saugers beträgt 20 Minuten. Somit sollte eine Ladung problemlos für ein paar Ecken im Haus oder den PKW-Innenraum ausreichen. Mitgeliefert wird übrigens eine kleine Ladestation, in der du den Handsauger zum Laden aufbewahrst. Und auch ein Kobold VC100 Filter ist bereits mit dabei. Wie sich der Kobold VC100 in der Praxis schlägt, liest du außerdem in unserem Test.

Spannend ist hier weiterhin ein Blick auf den Preisverlauf (Link zu idealo.de). Denn hier zeigt sich, dass es den Hand-Akkusauger noch nie preiswerter gab. Nur einmal im Juni und rund um den vergangenen Black Friday gab’s den Sauger zum selben Preis. Du machst also durchaus ein gutes Schnäppchen.

Fensterreiniger für 199 Euro & noch mehr Black Week Deals

In den Black Week Deals hat Vorwerk aber auch noch weitere Produkte im Preis gesenkt. Hier ist uns vor allem noch der Kobold VG100 Fensterreiniger aufgefallen, den du dir momentan für nur 199 statt sonst 249 Euro sichern kannst. Die 20 Prozent Rabatt sind für Vorwerk-Verhältnisse wirklich gut. Für solche Preise kommst du selten an vollwertige und direkt einsetzbare Vorwerk-Geräte. Wenn du mehr über den 3-in-1-Fensterreiniger von Vorwerk erfahren möchtest, schau doch mal in unserem Test vorbei.

Comeback-Tage bei Vorwerk

Zudem gibt es ebenso ein kleines Comeback im Vorwerk Online-Store: Kurzzeitig gibt es auch den älteren Akku-Staubsauger, den Kobold VB100, noch mal zu kaufen. Der Testsieger von 2018 ist zudem stark reduziert und kostet jetzt 649 Euro. So günstig bekam man den originalen Vorwerk-Akku-Staubsauger wirklich noch nie – auch nicht, als er zuletzt im Juli schon einmal für kurze Zeit wieder verkauft wurde. Bevor er offiziell aus dem Programm genommen wurde, kostete er noch 799 Euro.

Gleiches gilt für den Saugroboter von Vorwerk, der jüngst einen Nachfolger bekam. Auch der ältere VR300 ist jetzt noch einmal für kurze Zeit erhältlich. Für 699 Euro (statt ursprünglich mal 849 Euro) kannst du den autarken Staubsauger ergattern.