Bester Akku-Staubsauger auf dem Markt? Bei Vorwerk kannst du gerade 300 Euro sparen

Den zuletzt nicht nur von der Stiftung Warentest als besten Akku-Staubsauger ausgezeichneten Kobold VK7 kannst du dir im Frühlings-Sale jetzt schon ab 979 Euro schnappen. Es gibt den äußerst flexiblen Akku-Staubsauger aber auch in diversen Sets etwa mit dem SP7 Saugwischer oder dem neuen VG100+ Flächenreiniger für Fenster, Küchenfronten, Spiegeln und Co. günstiger. Möchtest du von extra viel Kabelpower profitieren, findest du auch zum Kobold VT300 Bodenstaubsauger entsprechende Angebote. Wir haben dir die besten Schnäppchen bei Vorwerk herausgepickt.

Vorwerk Kobold VK7 mit Zubehör ab 979 Euro

Möchtest du den Testsieger der Stiftung Warentest dein Eigen nennen, hast du gleich mehrere Sets zur Wahl. Am preiswertesten kommst du an den vielseitigen Kobold VK7 Akku-Staubsauger im Set mit der EB7 Elektrobürste. Hier sparst du gut 20 Euro im Vergleich zum UVP und bekommst dazu noch den airumo Raumduft „happy place“ geschenkt, mit dem du deinem Zuhause einen frischen Duft von Apfel, Vanille und blumigen Noten verleihst. Außerdem bekommst du Duftchips mit demselben Aroma dazu, die sich in den VK7 einsetzen lassen, um beim Saubermachen für eine wohlriechende Raumluft zu sorgen. Das Set kostet derzeit 979 Euro bei Vorwerk.

Willst du mit deinem VK7 Böden nicht nur saugen, sondern auch feucht wischen, solltest du dir das „Glänzende-Aussichten-Set premium“ ansehen. Denn hier ist neben dem VK7 und der EB7 Elektrobürste auch noch der SP7 Saugwischer enthalten. Hiermit saugst und wischst du in einem Arbeitsschritt und weichst Hindernissen dank seiner hohen Wendigkeit ohne Probleme aus. Dazu schenkt dir Vorwerk noch ein Duft- und ein Frischer-Kit-Set bestehend aus Raumduft, Filtertüten und vielem mehr. Hier sparst du aktuell knapp 110 Euro und zahlst somit 1.439 Euro für das Set.

Hier sparst du sogar über 300 Euro

Die volle Vorwerk-Power holst du dir im „Glänzende-Aussichten-Set deluxe +“-Set. Hier ist nämlich neben dem VK7 samt EB7 Elektrobürste und SP7 Saugwischer auch noch die PB7 Polsterbürste fürs Sofa und Matratzen mit dabei. Außerdem ist hier der neue VG100+ Flächenreiniger enthalten, mit dem du Fenster, Spiegel, Fliesen und mehr Oberflächen bequem reinigst. Weiteres Zubehör und Duft-Sets schenkt dir Vorwerk auch hier dazu. In diesem Set sparst du satte 317,70 Euro und zahlst so noch 1.799 Euro für das Komplettpaket des Wuppertaler Herstellers. Das Angebot gilt noch bis zum 23. Juni 2024.

Auch zum VT300 Bodenstaubsauger mit kabelgebundener Power gibt es einige spannende Angebote, die du dir hier genauer ansehen kannst.

Vorwerk Handstaubsauger schon für 99 Euro

Darüber hinaus lohnt sich auch ein Blick auf den Kobold VC100 Akkusauger. Denn diesen holst du dir jetzt bereits für 99 Euro (gültig bis 21. April 2024) und bist so perfekt für plötzliche Missgeschicke in Küche oder Esszimmer vorbereitet. Der Handstaubsauger ist aber ebenso kompakt, um etwa Regale oder den PKW-Innenraum zu säubern. Im Test hat er uns auf jeden Fall überzeugen können.

Auch wenn die Preise von Vorwerk im Marktvergleich hoch erscheinen mögen, so haben sie je nach Sichtweise ihre Berechtigung. Im Sinne von mehr Nachhaltigkeit kannst du im Online-Shop des Herstellers etwa quasi jedes noch so kleine Bauteil nachkaufen und auch der Akku ist einfach entnehmbar und austauschbar. Auch für Allergiker sind die Vorwerk-Sauger gut geeignet, da sie dank Beutel-System niemals in Berührung mit dem aufgesaugten Dreck kommen, wie es bei Staubbehälter-Geräten der Fall ist.