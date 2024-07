Vorwerk haut im Special-Sale eine der besten Akku-Saug-Wisch-Kombis für 900 Euro raus

Seit Jahren führen die Akku-Staubsauger von Vorwerk, welche seit Jahrzehnten den Seriennamen „Kobold“ tragen, die Bestenlisten an. Nicht nur die Stiftung Warentest kürt Vorwerk oft zu Testsiegern, auch viele Fachmagazine. Dabei fokussiert sich Vorwerk stets auf nur ein Produkt im Zentrum, das dann nachhaltig weiterentwickelt wird, anstatt alle halbe Jahre neue Versionen auf den Markt zu werfen.

Vorwerk Summer Week 2024: Das sind die spannendsten Angebote

Bis zum 14. Juli läuft die „Vorwerk Summer Week“ mit einigen erstaunlichen Rabatten und Sonderaktionen. So bekommst du etwa den Thermomix in einer limitierten Version und den aktuellen Saugroboter des Herstellers inklusive Station so günstig wie sonst nie. Das sind die Highlights:

Vorwerk Kobold VC100 Hand-Akkusauger „Krümelsauger“ für 99 statt 129 Euro (zum Shop)

Kobold VB100 Akku-Staubsauger mit Elektrobürste (EB100) und Saugwischer (SPB100) für 899 Euro (zum Shop)

Kobold SP7 Saugwischer-Aufsatz für VK7 zum Preis von 449 Euro (zum Shop)

VR7 Saugroboter mit RB7 Absaugstation für zusammen 999 Euro (zum Shop)

Thermomix TM6 in Diamantschwarz für 1.499 Euro (zum Shop)

Testsieger von 2018 und Innovation von 2020: Diese Kombi ist jetzt wieder zu haben

2018 wurde Vorwerk mit seinem ersten akkubetriebenen und damit kabellosen Staubsauger Testsieger. Der als Kobold VB100 auf den Markt gekommene Staubsauger wurde dann 2020 um ein Zubehör ergänzt: den Akku-Saugwischer-Aufsatz SPB100. Damit konnte der Akku-Staubsauger in einem Arbeitsgang Staubsaugen und feucht Wischen. Das klappte gut, wie wir unter anderem im „Besserwischer-Test“ unter Beweis stellen konnten. 2022 wurde der VB100 dann vom neuen VK7 beerbt. Aber das macht ihn ja noch lange nicht zum alten Eisen.

Jetzt verkauft Vorwerk den „alten“ Akku-Staubsauger samt Saugwischer-Aufsatz auf einmal wieder. Allerdings nur während der Vorwerk Summer Week, die bis zum 14. Juli läuft. Set-Preis: 899 Euro. Und das ist im Vergleich ein echtes Schnäppchen, immerhin musstest du für die Zusammenstellung einst knapp 1.200 Euro hinlegen. Mit dem neueren VK7 kostet das vergleichbare Paket sogar mehr als 1.400 Euro.

Vorwerk Kobold VB100 mit SPB100 als Akku-Saugwischer.

Enthalten sind im 899-Euro-Set folgende Geräte und Zubehörteile:

Kobold VB100 Akku-Staubsauger mit schmaler Saugdüse

Aufsatz: Kobold EB100 Akku-Elektrobürste (zum Saugen von Flächen)

Aufsatz: Kobold SPB100 Akku-Saugwischer (zum Saug-Wischen von Flächen)

3 Wischtücher für den SPB100-Aufsatz (waschmaschinengeeignet)

5 Filtertüten FP100 (in denen der aufgesaugte Dreck gesammelt wird)

Du kannst zwischen drei Bodenarten wählen, die für dich am ehesten infrage kommen. Danach richtet sich dann die Beschaffenheit der Wischtücher und die Sorte des Reinigungskonzentrats, das ebenfalls mitgeliefert wird. Du kannst wählen zwischen Hartböden, offenporigen und glatten Böden oder Parkett- und versiegelten Korkböden.

Auch Saugroboter-Testsieger im Sale – Absaugstation effektiv geschenkt

2023 stellte Vorwerk mit dem Kobold VR7 ebenfalls einen neuen Saugroboter vor. Auch der konnte Tester unterm Strich überzeugen. Bei der Stiftung Warentest ging er mit einer 2,1 als Testsieger hervor und setzte sich gegen namhafte Konkurrenz durch.

Derzeit bekommst du den VR7 in der Summer Week bis zum 14. Juli für 999 Euro. Das ist erst einmal keine Sensation. Wird es aber, wenn du bedenkst, dass du hier die Absaugstation RB7 ohne Aufpreis dazubekommst. Normalerweise kostet die nämlich 250 Euro extra. So wird auch hier das Set zum Deal.

→ Kobold VR7 mit Absaugstation RB7 für 999 Euro

Einen Vorwerk-Sauger gibt’s schon für unter 100 Euro

Ob beim Thermomix oder bei den Kobold-Akku-Staubsaugern: Die Preise sind für sich genommen recht hoch. Aber es gibt auch vollwertige Vorwerk-Geräte zu kleineren Preisen. Der Krümelsauger und „Kehrblech-Ersatz“ Kobold VC100 ist ein kleiner Einhand-Akku-Sauger, der normalerweise 129 Euro kostet. Aktuell bekommst du ihn für 99 Euro und holst ihn dir damit zum Schnäppchenpreis.

Alle genannten Angebote gelten bis zum 14. Juli und werden von Vorwerk mit „begrenzter Stückzahl“ ausgewiesen. Gerade beim VB100 könnte die Lagerkapazität durchaus begrenzt sein.

→ Hier findest du alle Angebote der „Vorwerk Summer Week“