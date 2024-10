Noch bis zum 13. Oktober findet die Vorwerk Shopping Week statt. Neben einigen starken Kombi-Deals und spannenden Rabatten gibt es aus der Thermomix-Ecke auch ein ganz besonderes Angebot, das so nur selten zu sehen ist.

Neue Version: So sieht der Thermomix jetzt aus

Den Thermomix TM6 von Vorwerk gibt es jetzt nämlich zusätzlich als Variante „Diamantschwarz“ für 1.499 Euro. Die „Limited Edition“ ist also nicht teurer als die reguläre weiße Version. Schon in der Vergangenheit gab es den diamantschwarzen TM6 hin und wieder mal zu kaufen – aber immer nur ganz kurz. Jetzt gibt’s für Fans des Extravaganten wieder die Gelegenheit, sich den Thermomix nicht nur als neues Küchen-Highlight, sondern gleichzeitig auch als Hingucker zu sichern.

Das Angebot ist Teil der „Vorwerk Shopping Week“, die von jetzt an bis zum 13. Oktober andauert. Angebote gibt es dabei auch für Original-Zubehör rund um den Thermomix. Zubehör wie der beliebte „Gemüse Styler“ lohnen sich on top – oder für jene, die bereits einen Thermomix besitzen. Kombi-Deals mit passendem Zubehör gibt es ebenfalls während der „Shopping Week“.

Diamantschwarzes Design und reliefartige Oberfläche: Für kurze Zeit gibt’s den besonderen Thermomix.

Das bietet der Vorwerk-Alleskönner

Der Thermomix TM6 bietet dir jede Menge verschiedene Modi, die dir beim Kochen helfen. Auf Wunsch zerkleinert, kocht oder mixt er deine Mahlzeiten im Handumdrehen. Egal, ob du leckere Soßen oder Brotaufstriche zubereiten willst, mit dem Thermomix gelingt dir das garantiert. Du kannst auch direkt ein Kochprogramm auswählen und so beispielsweise auf den Punkt gekochte Eier zum Frühstück genießen. Dir fehlt noch eine Beilage für deine Hauptspeise? Mit dem Modus „Reis kochen“ zaubert dein Thermomix dir den Reis so, wie er sein soll. Die „Peeling“-Funktion lässt den Küchen-Allrounder sogar Kartoffeln schälen.

Für 1.499 Euro erhältst du nicht nur den Diamantschwarzen Thermomix, sondern auch Zugriff auf über 95.000 verschiedene Rezepte. Diese Gerichte lassen sich dabei ganz leicht in deinen Alltag integrieren, denn das Gerät setzt die benötigten Zutaten automatisch auf eine Einkaufsliste. Außerdem erhältst du einige Zubehörteile direkt dazu. So ist im Paket ein kompletter Mixtopf, ein Garkörbchen, ein Messbecher und ein Rühraufsatz enthalten. Du kannst also nicht nur einzelne Gerichte, sondern auch ganze Menüs damit zubereiten.

Du willst noch mehr? Perfekt geschnittenes Gemüse gibt es mit diesem Gemüse Styler für 129 Euro. Du kannst Gemüse, Obst und andere Lebensmittel schneiden oder reiben und sorgst so für optische Highlights bei deinen Gerichten.

Vorwerk Shopping Week: Das ist noch im Angebot

Die Shopping Week bei Vorwerk rückt neben dem Thermomix noch einige andere Produkte ins Rampenlicht. So auch den VC100 Krümelsauger in der Black Edition, den es nur jetzt gibt. Für nur 99 Euro gehört er dir. Außerhalb der Aktionswoche müsstest du für diesen kabellosen Haushaltshelfer in weiß 129 Euro zahlen. Der Sauger ist bestens für die Reinigung zwischendurch geeignet. Er wiegt nur 650 Gramm, sodass du ihn mühelos die 20 Minuten Akkulaufzeit hinweg tragen kannst. Hier haben wir den handlichen Krümelsauger übrigens getestet.

Vorwerk Akkusauger Kobold VC100

Selbst saugen raubt dir zu viel Zeit? Dann kommst du im Rahmen der Shopping Week auch an den VR7 Saugroboter mit der Absaugstation zu einem vergünstigten Preis. Hier streicht Vorwerk großzügige 250 Euro von den eigentlichen von 1.249 Euro, sodass du jetzt 999 Euro für den Roboter samt Station zahlst. Der Kobold säubert dabei nicht nur Hartböden, sondern auch Teppiche. Dank seiner geringen Bauhöhe von nur 11 cm kann er auch unter deinem Bett oder sonstigen Möbeln saugen.

Die Angebote gelten noch bis zum 13. Oktober. Auch der diamantschwarze Thermomix verschwindet nach der Vorwerk Shopping Week wieder auf unbestimmte Zeit.