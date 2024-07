Für Krümmel in der Küche oder auf dem Sofa und für den Innenraum deines Pkw ist ein kleiner Akkusauger perfekt. Der Kobold VC100 von Vorwerk ist so einer und hilft dir beim schnellen Saubermachen zwischendurch. In unserem Test bewies er sich als elektrischer Handfeger- oder Kehrblech-Ersatz und ist damit ein Must-have für alle Staub-Allergiker – ob gefühlt oder tatsächlich.

Dank 23-Prozent-Rabatt: Vorwerk Akkusauger jetzt unter 100 Euro

Derzeit läuft bei Vorwerk die „Summer Week“ im Online-Shop. Die Angebote gelten noch bis zum 14. Juli und vom Thermomix, über das Kobold-Saugwischer-Set bis eben zum kleinen VC100 Einhand-Akkusauger ist einiges mit dabei. Teilweise zu erstaunlich guten Preisen.

Den VC100 rabattiert das Wuppertaler Unternehmen im Online-Shop um 23 Prozent und bietet ihn so statt für 129 Euro zum Preis von 99 Euro an. Der Preis ist damit genauso gut wie am vergangenen Black Friday. Günstiger gab es den Sauger bislang sogar noch nie zu kaufen. Versandkosten werden nicht zusätzlich berechnet.

Schnell zur Hand und pflegeleicht: Das bietet der Kobold VC100

Mit dem Kobold VC100 kommst du gut in Ecken und Ritzen, um Krümmel, Staub und sonstigen Schmutz schnell zu entfernen. Dazu ist vor allem die recht schmal zulaufende Spitze ein Paradebeispiel für funktionelles Design.

Der Vorwerk Kobold VC100 Akkusuager im Sale

In unserem Test des Akkusaugers gefiel uns nicht nur die hohe Saugkraft, sondern auch der schnelle Einsatz. Denn für überall dort, wo ein Bodenstaubsauger an seine Grenzen kommt oder zu unhandlich wird, ist der VC100 optimal. Auch das niedrige Gewicht von unter 700 Gramm ist angenehm beim Reinigen von Oberflächen in der Küche, in Schränken oder auf Regalen.

Beim Saubermachen kannst du zwischen zwei Leistungsstufen wählen. Eine normale Stufe und eine mit mehr Power – perfekt für Teppiche, dein Sofa oder andere Textilien. Die Akkulaufzeit des kabellosen Saugers beträgt 20 Minuten. Somit sollte eine Ladung problemlos für ein paar Ecken im Haus oder den Pkw-Innenraum ausreichen. Mitgeliefert wird übrigens eine kleine Ladestation, in der du den Handsauger zum Laden aufbewahrst. Und auch ein Kobold VC100 Filter ist bereits mit dabei.

Vorwerk Summer Week 2024: Die besten Angebote

Bis zum 14. Juli läuft die „Vorwerk Summer Week“ mit einigen erstaunlichen Rabatten und Sonderaktionen. So bekommst du etwa den Thermomix in einer limitierten Version und den aktuellen Saugroboter des Herstellers inklusive Station so günstig wie sonst nie. Das sind die Highlights:

Vorwerk Kobold VC100 Hand-Akkusauger „Krümelsauger“ für 99 statt 129 Euro (zum Shop)

Kobold VB100 Akku-Staubsauger mit Elektrobürste (EB100) und Saugwischer (SPB100) für 899 Euro (zum Shop)

Kobold SP7 Saugwischer-Aufsatz für VK7 zum Preis von 449 Euro (zum Shop)

VR7 Saugroboter mit RB7 Service-Station für zusammen 999 Euro (zum Shop)

Thermomix TM6 in Diamantschwarz für 1.499 Euro (zum Shop)