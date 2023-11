Den Premium-Saugroboter von Vorwerk gibt’s jetzt im Jubiläums-Angebot

Du möchtest deinen Hausputz zum Großteil an einen Roboter abgeben? Im Vorwerk Online-Shop ist gerade der Kobold VR7 Saugroboter im Jubiläums-Angebot. Mit dabei ist außerdem die RB7 Servicestation, die den Saugroboter nicht nur auflädt, sondern auch dessen Inhalt automatisch entleert. Dadurch hast du bis zu 60 Tage überhaupt keine Arbeit damit und keinen Kontakt zum Schmutz.

Kobold VR7: Das kann der hochwertige Haushaltsroboter mit Absaugstation

Bei Haushaltsgeräten von Vorwerk steht die hohe Qualität immer im Fokus. Und auch der Kobold VR7 Saugroboter säubert deine Wohnung gründlich und leistungsstark. In unserem Test beschrieben wir ihn als „saugstark wie wohl kein Zweiter auf dem Markt“. Der Saugroboter bietet dabei eine hohe Ausdauer von bis zu 60 Minuten, um deine gesamte Wohnung in einem Durchgang zu reinigen.

Mit der MyKoboldApp steuerst du den Kobold VR7 bequem und kannst spezielle Reinigungszonen definieren, die sich der Saugroboter vornehmen soll. Darüber hinaus lassen sich hier Zeitpläne einstellen, damit der Haushaltsroboter zu bestimmten Uhrzeiten eigenständig auf die Reise gehen kann. Zusammen mit der im Set enthaltenen RB7 Servicestation kann der Roboter somit komplett autark arbeiten. Losfahren, Staubsaugen, Aufladen und den Inhalt in der Station entleeren – der Roboter erledigt alles ohne dein Zutun. So hast du bis zu 60 Tage lang überhaupt keine Arbeit mit Staub und losem Dreck auf deinem Fußböden.

Saugroboter von Vorwerk mit Service-Station

Der Staub landet dabei in der RB7 Servicestation in einer hygienischen Filtertüte, die je nach Haushalt nur alle sechs Monate gewechselt werden muss. Wann es so weit ist, teilt die Station dir rechtzeitig mit. Je nach Bedarf lässt sich in der App einstellen, wie oft der Schmutz des Saugroboters abgesaugt werden soll. Das Set aus Kobold VR7 Saugroboter und RB7 Servicestation kostet aktuell 1.299 Euro statt 1.399 Euro und ist somit 100 Euro reduziert – Versandkosten kommen nicht dazu. Im Preis enthalten sind darüber hinaus sechs Kobold FP200 Premium Filtertüten. So musst du in etwa für die nächsten drei Jahre keine neuen Filtertüten anschaffen.

Vorwerk Saugroboter mit Akkusauger im Riesen-Set

Eine perfekte Ergänzung zum VR7 Saugroboter ist der VK7 Akku-Staubsauger von Vorwerk. Im Online-Shop gibt es gerade das sogenannte „Entspannt-Feiern-Set“ im Angebot für 2.999 Euro. Das entspricht einem Rabatt von rund 345 Euro. Der hohe Preis wird jedoch durch einen wirklich großen Lieferumfang gerechtfertigt, der unter anderem auch die Kobold EB7 Elektrobürste zum intelligenten Saugen deiner Hart- und Teppichböden sowie den Kobold SP7 Saugwischer-Aufsatz beinhaltet. Und als Geschenk legt Vorwerk noch einen VC100 Akku-Handstaubsauger mit dazu. Außerdem mit dabei ist Folgendes:

1 Kobold VR7 Saugroboter

1 Kobold RB7 Service Station

1 Kobold RB7 Anschlussleitung 230 V (EU)

1 Kobold ST7 Stick (VK7 Halterung für RB7 Station)

1 Kobold WM7 Wandhalterung (VK7 Halterung für RB7 Station)

6 Kobold FP200 Premium Filtertüten für RB7 Service Station

Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit Aufsätzen, Zubehör und Verbrauchsmaterial:

1 Kobold VK7 Akku-Staubsauger (inkl. 1 Kobold BY7 Akku)

1 Kobold SC7 Ladegerät

1 Kobold SP7 Saugwischer

1 Kobold EB7 Elektrobürste

1 Kobold FK7 Frische-Kit

1 Kobold AC7 Zubehör Set (SB7, FD7, VD7 mit BA7 und MB7, SG7 Schultergurt)

1 Kobold CD7 Autodüse

1 Kobold TD7 Textildüse

3 Kobold MF Reinigungstücher Universal für SP7 Saugwischer

1 Flasche Koboclean Universal (500 ml) für SP7 Saugwischer

1 Kobosan 2,5 kg (5 × 500 g) für FK7 Frische-Kit

12 Kobold FP7 Premium Filtertüten