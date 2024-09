Vorwerk Akkusauger: Sicher dir große Rabatte & kostenloses Zubehör

Du möchtest für deinen Hausputz nur das beste vom Besten? Dann sind die hochwertigen Akku-Staubsauger von Vorwerk genau das Richtige für dich! Immer wieder hagelt es für die Haushaltsgeräte des deutschen Unternehmens in Tests Bestnoten. Und aktuell lohnt sich der Kauf mehr denn je: Im Rahmen der Sommerangebote – welche noch bis zum 22. September laufen – bekommst du verschiedene Premium-Sauger mit großen Rabatten und kostenlosem Zubehör. Wir schauen genauer hin und zeigen dir unsere absolute Empfehlung der Aktion.

Unser Highlight: Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit Wischaufsatz & Elektrobürste

Unser Highlight der Aktion ist die Kombi bestehend aus dem ausgezeichneten VK7 Akku-Staubsauger, der EB7 Elektrobürste sowie dem SP7 Saugwischer. Mit diesem Set bist du nämlich für alle Putzvorhaben in deiner Wohnung perfekt ausgestattet. Der VK7 Akku-Staubsauger bildet die Basis und sorgt zusammen mit der EB7 Elektrobürste und einer Nennleistung von bis zu 400 W (im Boost-Modus) ruckzuck für staubfreie Böden. Dabei profitierst du obendrein noch von weiteren coolen Vorteilen wie der intelligenten Bodenerkennung sowie dem schwenkbaren 180°-Griff, welcher für noch mehr Komfort beim Saugen sorgt.

Hinzu kommt mit dem Kobold SP7 Saugwischer ein wirklich geniales Extra. Hiermit machst du aus dem VK7 Akku-Staubsauger nämlich einen waschechten Saugwischer. Du saugst und wischst also gleichzeitig – wodurch du nicht nur viel Zeit sparst, sondern selbst besonders hartnäckige Verschmutzungen effektiv entfernt bekommst. Abstriche in Sachen Flexibilität musst du dank des flachen Designs sowie dem Dreh-Kipp-Gelenk ebenfalls keine machen.

Im Angebot: Vorwerk Kobold VK7 Akku-Staubsaugerim Set mit Saugwischer und Zubehör

Doch das war noch nicht alles: Momentan bekommst du mit der AC7 Zubehör Set Box außerdem einige coole Gratis-Extras on top. Neben einem Schultergurt sind hier der SB7 Flexschlauch, die FD7 Flächendüse sowie die VD7 Variodüse (inkl. BA7 u. MB7) enthalten. Während der Flexschlauch für noch mehr Flexibilität beim Saugen sorgt, machst du den VK7 mit den verschiedenen Düsen noch vielseitiger. So entfernst du nämlich auch hartnäckigen Schmutz von empfindlichen Oberflächen oder erreichst kleine Zwischenräume in der Couch oder dem Pkw.

Gratis Extras & starke Rabatte bei Vorwerk

Neben dem Gratis-Extra sparst du beim Set-Kauf wie gewohnt auch beim Preis. So streicht Vorwerk über 100 Euro vom UVP, wodurch das sogenannte VK7 Akku-Staubsauger Silber Set samt Zubehör Box aktuell 1.439 Euro kostet. Damit dein Vorwerk-Sauger auch ideal zu deiner Wohnung passt, hast du beim Kauf die Wahl zwischen drei verschiedenen Varianten: Hartböden, offenporige und glatte Böden oder Parkett und versiegelter Kork.

Die anderen Sauger-Sets von Vorwerk können sich aber natürlich ebenso lohnen. Wer etwa eine Premium Komplettlösung für den Haushalt sucht, kann zum Kobold „SysTeam“ greifen. Neben dem VK7 Akku-Staubsauger samt Elektrobürste und Saugwischer bekommst du hier noch den VR7 Saugroboter dazu.

Alle Vorwerk-Angebote mit Geschenk auf einen Blick:

VK7 Akku-Staubsauger + EB7 Elektrobürste & gratis Schlauch + Autodüse für 979 Euro (20,90 Euro Ersparnis + Geschenk)

VK7 Akku-Staubsauger + SP7 Saugwischer & gratis Schlauch + Autodüse für 1.129 Euro (19,70 Euro Ersparnis + Geschenk)

VK7 Akku-Staubsauger + EB7 Elektrobürste + SP7 Saugwischer & gratis AC7-Set für 1.439 Euro (109,70 Euro Ersparnis + Geschenk)

VK7 Akku-Staubsauger + EB7 Elektrobürste + SP7 Saugwischer + PB7 Elektro-Polsterbürste + VG100 Fensterreiniger & gratis AC7-Set für 1.799 Euro (317,70 Euro Ersparnis + Geschenk)

VR7 Saugroboter + RB7 Servicestation + VK7 Akku-Staubsauger + EB7 Elektrobürste + SP7 Saugwischer für 2.499 Euro (497,60 Euro Ersparnis)