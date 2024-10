MasterCard zahlt Kunden Geld zurück - So bekommst du deine Euros wieder

Mastercard-Besitzer aufgepasst. Bei MediaMarkt und Saturn hat eine spannende Aktion gestartet, dank der du dir einen Teil deines Gelds nach dem Einkauf wieder zurückholen kannst. Zusammen mit der Mehrwertsteuer-Rabattaktion schlummert hier einiges an Sparpotential. Das Beste: Um das Geld zurückzubekommen, musst du keine komplizierten Vorgänge durchlaufen. Wie das Ganze im Detail funktioniert, erfährst du hier.

Jetzt Geld zurückerhalten mit Mastercard– So geht’s

Vom 25. Oktober und noch bis zum 30. November hast du die Möglichkeit, dir 30 Euro deines Einkaufs zurückzuholen. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Mastercard. Dabei ist es egal, ob Kredit- oder Debitkarte, du musst allerdings 18 Jahre alt sein. Hinter diesen beiden Voraussetzungen kannst du einen Haken machen? Wunderbar.

Jetzt musst du dir ein Click-to-Pay-Profil erstellen. Das funktioniert hier und ist komplett kostenlos. Nachdem du dein Profil angelegt und deine Mastercard angemeldet hast, kannst du dich für die Cashback-Aktion anmelden. Das machst du direkt hier. Spannend außerdem: Wenn du diesen Schritt erledigt hast, kannst du auch bei Kaufland und Lidl Cashback erhalten, die Registrierung lohnt sich also in jedem Fall.

Wenn du überall angemeldet bist, musst du jetzt nur noch das Produkt deiner Träume bei MediaMarkt oder Saturn im Online-Shop in den Warenkorb legen und an der Kasse die Bezahloption „Kartenzahlung / Click to Pay“ auswählen. Dein Geld wird dir dann automatisch bis zum 10. Januar gutgeschrieben.

So sieht das Ganze dann im Warenkorb aus

Wichtig zu wissen ist, dass du die 30-Euro-Cashback erst ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro bekommst. Zusätzlich funktioniert das Ganze nur ein Mal. Du kannst also nicht beliebig viele Käufe tätigen und jedes Mal 30 Euro zurückbekommen.

Alle Schritte auf einen Blick

Wir haben dir die Schritte zum Geld jetzt noch einmal zusammengefasst.

Sei Besitzer einer Mastercard (Ob Kredit- oder Debitkarte ist dabei irrelevant) Erstelle dir ein Click-to-Pay-Profil (hier entlang) Melde dich für die Cashback-Aktion an (das machst du hier) Shoppen, was das Zeug hält Beim Check-out „Kartenzahlung / Click to Pay“ auswählen

Für die Cashback-Aktion steht ein festes Budget zur Verfügung. Auch wenn die Laufzeit bis zum 30. November ausgeschrieben ist, kann es sein, dass bereits vorher schon das Kontingent ausgeschöpft ist. Wenn du dich über die 30 Euro freuen willst, solltest du also nicht zu lange warten.

Diese Schnäppchen lohnen sich bei Saturn gerade besonders

Wie oben bereits erwähnt, läuft bei MediaMarkt und Saturn derzeit ebenfalls die Mehrwertsteuer-Aktion. Hier streichen die Händler 15,966 Prozent von den Preisen des beinahe gesamten Sortiments. Zusammen mit dem Cashback kannst du also jetzt richtig sparen. Wir haben dir direkt zwei Deals mit hohem Spar-Faktor herausgesucht.

Wenn du Bock auf richtig guten Sound zum kleinen Preis hast, ist die JBL Charge 5 wie gemacht für dich. Eigentlich müsstest du für den Bluetooth-Lautsprecher 144,99 Euro zahlen. Dank MwSt.-Rabatt stehen aber nur 121,84 Euro auf der Rechnung. Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt uns hier: Das ist der aktuelle Bestpreis im ganzen Netz. Zusammen mit der Cashback-Aktion rauscht der Preis jetzt aber sogar auf 91,84 Euro runter – Tiefpreis-Alarm! Günstiger bist du also noch nie an die Box gekommen. Klar wird auch: Wenn du erst nach der MwSt.-Aktion zuschlägst und die vollen 144,99 Euro zahlen musst, sicherst du dir hier dank der 30-Euro-Gutschrift dennoch einen Top-Preis.

Die JBL Charge 5

Für den Preis darfst du eine Spielzeit von 20 Stunden erwarten. Außerdem ist das Sound-Monster wasserdicht, sodass du die Box im Sommer auch mit an den See nehmen kannst. Besonders cool ist obendrein, dass du die JBL Charge 5 mit weiteren JBL-Geräten koppeln und so deine komplette Wohnung beschallen kannst.

Für alle Action-Liebhaber gibt es hingegen die GoPro Hero 10 zu einem wirklich starken Preis. Die Kamera schießt 23-MP-Fotos und liefert dir 5,3K-Videos. Sie ist bis zu einer Tiefe von zehn Metern wasserdicht und so robust gebaut, dass sie dich bei deinem nächsten Schnorchelabenteuer oder Skiurlaub begleitet.

An der Kamera hängt normalerweise ein Preisschild von 274,99 Euro. Da Saturn dir die Mehrwertsteuer schenkt, zahlst du jetzt nur noch 231,09 Euro, was an sich schon dem absoluten Tiefstpreis entspricht (hier geht es zum Preisvergleich). Sicherst du dir jetzt noch 30 Euro Cashback, hast du für die GoPro nur rund 200 Euro gezahlt. Für alle, die nach der MwSt.-Aktion zugreifen, steigt der Preis wieder. Für 244,99 Euro (UVP abzüglich 30 Euro Cashback) lohnt sich die Investition allerdings trotzdem.

Sichere dir die GoPro Hero 10

Bei MediaMarkt und Saturn bekommst du aktuell noch einige weitere coole Schnäppchen, die sich vor allem in Kombination mit Mehrwertsteuer- und Cashback-Aktion richtig lohnen. Allerdings gilt der MwSt.-Rabatt nur noch bis Montagmorgen, 28. Oktober.