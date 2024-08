Letzte Chance: Diesen Blockbuster muss man gesehen haben

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Abenteuer, Action, Sci-Fi – in einem Film

Nachdem Schauspieler Hayden Christensen 2002 und 2005 in die Rolle des Anakin Skywalker (Star Wars) geschlüpft war, erntete er viel Kritik. Unter anderem warfen Filmliebhaber ihm vor, keine gute Performance abgeliefert zu haben und auch generell ein schlechter Schauspieler zu sein. Dass das so nicht stimmt, wurde spätestens 2008 klar, als der Film „Jumper“ in die Kinos kam. Hier übernahm Christensen die Rolle des Protagonisten David Rice. Dieser hat eine schwere Jugend, entdeckt jedoch irgendwann, dass er ein besonderes Talent hat: Er kann sich teleportieren. Ab diesem Zeitpunkt ist sein Leben praktisch perfekt. Rice kann tun und lassen was er möchte. Zumindest, bis seine Vergangenheit ihn einholt. Denn plötzlich ist man hinter ihm her. Und selbst seine Fähigkeit kann ihn nicht mehr schützen.

Im Regiestuhl von „Jumper“ saß Filmregisseur Doug Liman (Edge of Tomorrow, Road House, The Instigators). Im Film sehen Zuschauer neben Hayden Christensen indes unter anderem Jamie Bell (King Kong), Rachel Bilson (Hart of Dixie) und als Antagonisten Samuel L. Jackson.

Nur noch 13 Tage lang verfügbar

Abonnenten des Streaming-Diensts Amazon Prime Video können „Jumper“ gegenwärtig im Rahmen ihres Abos ohne zusätzliche Kosten anschauen. Dafür haben sie allerdings lediglich 13 Tage lang Zeit. Anschließend verschwindet der Film aus dem Prime-Abonnement und wird ab da nur noch kostenpflichtig erworben oder ausgeliehen werden können.

