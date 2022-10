iPad Pro: 2023 soll das Mega-Tablet kommen

Derzeit bietet Apple seine Tablet-Reihe mit Display-Diagonalen von 8,3 Zoll im iPad mini bis hin zu 12,9 Zoll beim Pro-Modell an. Wie MacRumors in Berufung auf The Information berichtet, soll ein größeres Modell die Familie nach oben abrunden. Bereits in der Vergangenheit gab es Meldungen, dass Apple an einem 14-Zoll-Modell arbeitet – nun soll es sogar noch weiter wachsen.

iPad im XXL-Format soll 2023 erscheinen

Im nun verfügbaren Bericht ist die Rede von einem kommenden iPad-Modell, das mit einem 16-Zoll-Display ausgestattet sein soll. Diese Dimensionen entsprechen dem derzeit größten MacBook Pro. The Information will von seinen Quellen erfahren haben, dass das Mega-iPad im vierten Quartal 2023 vorgestellt werden könnte.

Bereits im Juni 2021 schrieb Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dass der iPhone-Hersteller an iPads mit größeren Displays arbeitet. Damals sprach der Apple-Insider von einem Tablet mit einer Display-Diagonale von 14 bis 16 Zoll.

Hinzu kommt ein Bericht des Display-Analysten Ross Young, der im vergangenen Sommer von seinen Quellen in der Lieferkette von einem 14,1-Zoll-iPad-Pro gehört hat. Dies soll Mini-LED-Technik und ProMotion (120 Hertz) wie im aktuellen 12,9-Zoll-iPad-Pro bieten.

Das iPad Pro (2022) ist weiterhin maximal mit einem 12,9-Zoll-Display erhältlich

Young hatte keine genauen Informationen zum Release-Termin, sprach aber damals davon, dass Anfang 2023 für das größere iPad denkbar sei. Aufgrund der anhaltenden Probleme aufgrund der Corona-Pandemie ist es gut möglich, dass sich der Termin seitdem etwas nach hinten verschoben hat.

Diskussionen ums 11-Zoll-Modell

Einige Beobachter hatten nach der Vorstellung des iPad (10. Generation) die Zukunft des 11-Zoll-iPad-Pro angezweifelt. Der Grund: Apple bietet den interessierten Tablet-Kunden seit Kurzem drei verschiedene iPads im 11-Zoll-Format zu Einstiegspreisen zwischen 579 und 1.049 Euro an. Mit einem Wachstum nach oben könnte dies möglicherweise in Zukunft das Ende des kleinsten Pro-Modells bedeuten.