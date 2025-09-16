iOS 26: Darum geht deinem iPhone nach dem Update schnell die Luft aus

Profilbild von Holger Eilhard Holger Eilhard
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Das iPhone-Update auf iOS 26 ist da und du fragst dich, warum der Akku auf einmal so schnell leer ist? Das ist nicht länger ein Grund zum Wundern, denn Apple hat nun eine ganz offizielle Erklärung parat.
Der Akku im nächsten iPhone soll wachsen
Apple erklärt, warum der Akku nach dem Update schneller leer istBildquelle: Studio Proper / Unsplash
  • Teilen

Du hast es bestimmt schon selbst erlebt: Direkt nach der Installation eines Updates ist dein iPhone sehr warm. Gleichzeitig bemerkst du möglicherweise nach einigen Stunden, dass der Akku deutlich leerer ist als sonst üblich. Das ist ganz normal. Ähnliches wirst du auch beim jüngsten Update auf iOS 26 beobachten können. Apple erklärt nun ganz offiziell, was im Hintergrund passiert und warum dein Smartphone auf einmal so viel mehr Strom verbraucht.

Direkt nach dem iPhone-Update: Darum ist der Akku so schnell leer

In einem neuen Support-Dokument erklärt Apple die Gründe für den erhöhten Stromverbrauch. Was seit vielen Jahren normal ist, wird damit offiziell begründet. Insbesondere nach der Installation eines großen Updates wie jüngst bei iOS 26.0 kommt es dazu, dass dein iPhone – aber auch iPad und Mac – im Hintergrund diverse Aufgaben zu erledigen hat.

Dazu gehören laut Apple unter anderem der Einrichtungsprozess oder die Indizierung von Daten und Dateien für die integrierte Suchfunktion. Gleichzeitig werden aber auch weitere zusätzliche Daten für vorinstallierte Apps heruntergeladen. Des Weiteren läuft laut dem iPhone-Hersteller auch die Aktualisierung von Apps.

All diese Aufgaben erfordern, dass dein iPhone zum Beispiel nach der Installation von iOS 26 deutlich mehr Strom verbraucht. Dies wiederum resultiert in einem warmen bis heißen Gerät. Du musst dich also nicht wundern, wenn du das bei deinem Smartphone beobachtest.

Je nach iPhone und individuellen Einstellungen können diese Einflüsse variieren. Es kann also mehrere Stunden oder möglicherweise Tage dauern, bis sich dein Smartphone wieder normal verhält. Aber auch langfristige Auswirkungen auf die Laufzeit sind möglich. Aufgrund neuer Funktionen, wie sie zum Beispiel in iOS 26 zu finden sind, kann es aber vorkommen, dass der Akku selbst nach dem Update nicht mehr so viel Ausdauer hat.

mehrere iPhones mit iOS 26 von Apple
Jetzt weiterlesen
iOS 26 ist da: Die besten neuen Funktionen im Überblick

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Apple präsentiert iOS 26 auf dem iPhone
Apple
iOS 26: Ab sofort kannst du das große iPhone-Update installieren
mehrere iPhones mit iOS 26 von Apple
iOS
iOS 26 ist da: Die besten neuen Funktionen im Überblick
Ein Bild genügt: WhatsApp-Nutzer werden ausspioniert
WhatsApp
Ein Bild genügt: WhatsApp-Nutzer werden ausspioniert
Apple
Mehr als nur iPhone 17: Diese Neuheiten nach Apples Event solltest du kennen
Spiele und Konsolen
Grenzen für Kids: So regulierst du die Spielzeit auf der Playstation
Apps und Software
Jetzt kostenlos: Android- und iOS-Nutzer sparen 15 Euro
Apps und Software
Wer hier sein Deutschlandticket gekauft hat, muss jetzt handeln
Kriminalität
Nicht rangehen! Diese Anrufe sind jetzt besonders gefährlich
Apple
Flachgelegt von Apple: Ist das dünne iPhone Air ein dickes Ding?