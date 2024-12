Den musst du haben: Hbada E3 Bürostuhl lässt deine Rückenschmerzen verschwinden

Was gibt es Schlimmeres, als täglich mit Schmerzen vom langen Sitzen weiterhin am Computer arbeiten zu müssen? Neben ausreichend Bewegung kann auch die Wahl des richtigen Bürostuhls hier einen entscheidenden Unterschied machen. Der Hersteller Hbada verspricht Abhilfe. Mit dem neuesten Modell, dem E3, sollen sich deine Rücken-, Nacken und Schulterschmerzen wie in Luft auflösen. Alles, was du zu dem Bürostuhl wissen musst, erfährst du in diesem Artikel.

Langjährige Erfahrung: Das zeichnet Hbada aus

Bevor wir dir mehr über das Flaggschiff des Herstellers erzählen, nehmen wir Hbada erst einmal selbst unter die Lupe. Bereits seit 16 Jahren fokussiert sich die Marke auf ergonomische Bürostühle, die Schmerzen durch stundenlanges Sitzen verhindern sollen. Durch führende Technologien und Professionalität will der Hersteller die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kunden ganzheitlich fördern.

Dabei arbeitet die Firma eng mit Chiropraktikern zusammen. So auch mit Dr. Dennis Miller, einem Mitglied der Internationalen Chiropraktiker-Vereinigung (ICA). Er war an der Entwicklung des E3-Stuhls beteiligt. Hbada hat mit diesem Modell eine Zertifizierung vom Deutschen Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) sowie vom TÜV erhalten. Dabei vereint der E3 Funktionalität und Design, was sogar mit dem französischen Design Award vergütet wurde. Was der Stuhl alles bietet? Das erfährst du jetzt.

Der Hbada E3 ist mit diversen Preisen ausgezeichnet

Der HBADA E3 Bürostuhl: Unzählige Einstellungsmöglichkeiten

Der Hbada E3 Bürostuhl ist mit einem t-förmigen Unterstützungssystem ausgestattet, welches die bestmögliche Entlastung für deinen Rücken, Nacken und deine Schultern bietet. Dank dieser innovativen Struktur verhindert der E3 Schmerzen, die durch zu langes Sitzen entstehen.

Die t-förmige Unterstützung des Bürostuhls

Das Hauptfeature des Stuhls ist die 3-Zonen-Lendenwirbelstütze. Sie entlastet deinen unteren Rücken an verschiedenen Stellen, sodass du auch nach stundenlangem Sitzen weiterhin ohne Schmerzen arbeiten kannst. Die Lendenwirbelstütze lässt sich dabei auf acht verschiedene Arten optimal an jede Körperform anpassen, um die größtmögliche Unterstützung zu bieten. So kannst du zum Beispiel die Stütze nicht nur horizontal und vertikal verstellen, auch der linke und rechte Flügel lässt sich im 40-Grad-Winkel nach innen oder außen klappen.

Doch nicht nur dein Rücken profitiert von der Anpassbarkeit des Stuhls. Ein verspannter Nacken und Schultern gehören mit dem Hbada E3 ebenfalls endgültig der Vergangenheit an. Denn die 4D-Nackenstütze passt sich genau an deine Körperhaltung an. Dabei ist es egal, ob du dich nach vorn lehnst, normal sitzt oder dich mit der um 140 Grad neigbaren Rückenlehne nach hinten lehnst. Richtig entspannend wird es, wenn du deine Beine beim Zurücklehnen auf die Fußstütze ablegst. So befindest du dich beinahe in einer waagrechten Position. Wenn aus deiner Pause deshalb ein Nickerchen werden soll, musst du hier nichts weiter einstellen, die Rückenlehne des Bürostuhls passt sich automatisch an den Neigungswinkel an und schwingt wieder mit hoch, sobald du dich aufrichtest. Das ist möglich durch das sogenannte Auto-Gravity-Sensing-Chassis, das sich an dein Körpergewicht anpasst. So wird deine Körperhaltung in jeder Position unterstützt und bietet einen hohen Komfort.

Deine Arme platzierst du währenddessen auf den 6D-mechanischen Armlehnen. Diese kannst du nicht nur in der Höhe verstellen, sondern auch anwinkeln und nach vorn oder zur Seite verschieben. Sie passen sich dabei an den Stuhl an, sodass du auch im zurückgelehnten Zustand deine Arme noch abstützen kannst.

Der Hbada E3 in verschiedenen Positionen

Der E3 eignet sich deshalb nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Zocken oder Relaxen nach einem langen Tag. Dank der verschiedenen Stützen und Polster schmiegt sich der Stuhl an die natürliche Krümmung deiner Wirbelsäule an und reduziert den Druck, der beim Sitzen auf ihr lastet.

Langlebiges und atmungsaktives Material

Die vielen unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten sind nicht das einzige Highlight des Bürostuhls. Es ist aus Air-Mikro-Poren-atmungsaktivem Mesh-Material gefertigt, welches eine hohe Elastizität verspricht. Durch das Material kann die Luft gut zirkulieren, weshalb du selbst in den warmen Sommermonaten nicht ins Schwitzen kommst. Zudem verteilt sich hier dein Gewicht gleichmäßig, was für einen höheren Komfort sorgt. Die Rollen des Stuhls sollen obendrein besonders leise sein und die Höhe des E3 verstellst du über einen Gaszylinder, der über 120.000 Tests bestanden hat.

So kommst du an dein Büro-Wunder

Du kannst den Hbada E3 entweder im Onlineshop des Herstellers oder auf Amazon bestellen. Der Preis ist der Gleiche und auch der Versand ist stets kostenlos. Da der Stuhl nicht nur in ergonomischer, sondern auch in optischer Hinsicht zu dir passen soll, kannst du dich zwischen einem grauen, einem schwarzen oder einem rosa-blauen Modell entscheiden. Die rosa Ausführung ist allerdings etwas teurer als die anderen beiden. Hbada schenkt dir für dein Vertrauen drei Jahre Garantie sowie die Möglichkeit, den Bürostuhl bis zu 30 Tage nach dem Kauf kostenlos wieder zurückzunehmen. Du gehst hier also kein Risiko ein und kannst den Stuhl auch erst einmal testen.