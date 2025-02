Richtig gehört, bei MediaMarkt bekommst du nicht nur ein Galaxy S24 zum Tarif, sondern gleich zwei. Du bekommst aber nicht einfach nur zwei Geräte, sondern auch zweimal den gleichen Tarif. Damit kommst du und eine dir nahestehende Person zu einem echt sauberen Preis an das S24. Also, schnapp dir deinen besten Freund oder Freundin und sicher dir dieses Tarif-Angebot. Wir checken den Deal gemeinsam.

Das liefert das Angebot zum Galaxy S24

Im Fokus steht natürlich das Samsung Galaxy S24. Das Gerät kommt mit einem 6,2-Zoll-Display daher und dadurch eine gute Wahl für dich, wenn du lieber kompaktere Smartphones magst und ungern eine Kinoleinwand in der Hosentasche mit dir herumträgst.

Der Bildschirm liefert eine Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixeln, die all deine Inhalte glasklar darstellen. Wer gerne fotografiert, darf sich auf eine Triple-Kamera mit 50, 12 und 10 Megapixeln freuen. Ein 4.000 mAh Akku bringt dich easy durch den Tag. Wir haben die Vorgängerversion des brandneuen Galaxy S25 bereits getestet und es hat sich eine Gesamtnote von 4.5/5 Sternen verdient. Wenn du eine genaue Einschätzung des Geräts möchtest, schau einfach mal hier vorbei:

Das Smartphone bekommst du mit einer Speicherkapazität von 128 GB in Schwarz und einer Farbe deiner Wahl. Dazu gibt es die Vodafone Allnet Flat mit 20 GB Datenvolumen – zweimal! Du surfst hier mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Telefonieren und SMS verschicken kostet nichts, EU-Roaming ist im Preis enthalten. Einmalig wird hier ein Anschlusspreis von 39,99 Euro für beide SIM-Karten fällig. Den kannst du dir aber wieder zurückholen. Denn wenn du von einem anderen Anbieter in den Tarif wechselst, qualifizierst du dich für 50 Euro Wechselbonus. Dafür schickst du einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234.

Für die zwei Tarife zahlst du insgesamt 39,98 Euro pro Monat über eine Laufzeit von zwei Jahren hinweg. Für die Geräte kommt eine Einmalzahlung von 49 Euro und 4,95 Euro Versand dazu. Aber Achtung: Ab dem 25. Monat erhöhen sich die Kosten für den Tarif auf 59,98 Euro. Um nicht unnötig draufzahlen zu müssen, markierst du dir das Datum am besten im Kalender und denkst an eine rechtzeitige Kündigung.

Wie rechnet sich der Deal?

Wie gut dieses Angebot wirklich ist, verdeutlicht die folgende Rechnung. Für die beiden Tarife und die Smartphones zahlst du insgesamt 1.053,46 Euro auf 24 Monate gerechnet. Dieser Betrag reduziert sich nun um 50 Euro, wenn du den Wechselbonus einstreichst. Pro Galaxy S24 plus 20 GB Tarif zahlst du damit unterm Strich nur 501,73 Euro. Hier alle Kosten auf einen Blick:

Gerätekosten und Versand: 49 Euro plus 4,95 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Monatlicher Grundpreis für die Tarife: 39,98 Euro

Wechselbonus: -50 Euro

ergibt 501,73 Euro pro Gerät inklusive Tarif

Wenn du bisher nicht überzeugt bist, tut es vielleicht ein abschließender Blick auf den Preisvergleich. Ohne Tarif zahlst du für das S24 abhängig vom Händler um die 575 Euro. Das MediaMarkt-Angebot ist hier über 70 Euro günstiger. Du kommst damit plus 20 GB Datenvolumen also so günstig an das Smartphone wie noch nie zuvor.