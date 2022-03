Mittelklasse-Tipp von Xiaomi mit Allnet-Flat für 15 Euro monatlich

Das 15-Euro-Angebot zum Xiaomi Redmi Note 11 gibt es bei der O2-Discount-Marke Blau. Dabei ist das Smartphone mit drei verschiedenen Tarifstufen verfügbar. Mit 4 GB Datenvolumen kostet es monatlich 14,99 Euro, 10 oder 15 GB pro Monat gibt es für 2 respektive 5 Euro Aufpreis. Preis-Leistungs-Tipp ist demnach die Version mit 10 GB für 16,99 Euro, ohne Kontext ist die 14,99-Euro-Variante jedoch die günstigste.

Redmi Note 11 für 1 Euro, kein Anschlusspreis

Das Gerät kostet in jeder verfügbaren Tarif-Kombination 1 Euro, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Dazu musst du lediglich 5 Euro Versandkosten zu Beginn einplanen. Ansonsten lauern keine Fallstricke oder Kostenfallen. Ein einfaches Angebot, das der erwarteten, preisbewussten Zielgruppe gerecht wird.

Ein Blick in die Tarifdetails legt Kompromisse offen, allerdings nur gegenüber den Original-Netzbetreiber-Verträgen, die ein vielfaches dessen berechnen, was das Note 11 hier über zwei Jahre gesehen kostet. So kannst du das Datenvolumen nicht im 5G-Netz nutzen und im LTE-Netz ist die Download-Geschwindigkeit auf für Discount-Tarife übliche 25 Mbit/s gedeckelt. Das reicht allemal für den Alltagsgebrauch mit dem Handy – sogar für Videostreaming unterwegs.

Hier noch einmal alle Tarifdetails und -kosten auf einen Blick:

Xiaomi Redmi Note 11 (128 GB) für 1 Euro

Blau Allnet L/XL/Plus für monatlich 14,99/16,99/19,99 Euro

4/10/15 GB Datenvolumen

LTE25 (bis zu 25 Mbit/s)

O2-Netz

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

Kein Anschlusspreis

4,99 Euro Versandkosten

Hier geht’s zum Angebot

Das Smartphone ist standardmäßig mit 128 GB Speicher ausgestattet und bei Blau in den Farbversionen Blau und Grau verfügbar. Das Gerät besitzt überdies ein 90-Hertz-AMOLED-Display – in dieser Preisklasse bemerkenswert. Angetrieben wird das Handy vom Qualcomm Snapdragon 680, der eine effiziente Performance verspricht. Die Kamera besteht aus vier einzelnen Objektiven, wobei die Hauptkamera Bilder mit 50 Megapixeln knipst. Auch der Akku verspricht mit seinem Fassungsvermögen von 5.000 mAh eine ordentliche Kondition und wird dazu vergleichsweise schnell wieder aufgeladen.

→ Hier erfährst du mehr zur Redmi-Note-11-Serie von Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 Software Android 12 Prozessor Snapdragon 680 Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 179 g Farbe Schwarz, Blau, Türkis Einführungspreis Marktstart Januar 2022

Im Lieferumfang des Geräts steckt außerdem noch ein 33-Watt-Ladegerät, das den Akku recht flott wieder auflädt. Auch hier bietet Xiaomi im Vergleich mit ähnlich teuren Smartphone-Vertretern ein gutes Paket an. Ohne Vertrag kostet das Redmi Note 11 mit 128 GB Speicher derzeit mindestens 212 Euro.