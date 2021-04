Noch bis in den Frühsommer gibt es bei Vorwerk neue Frühjahrsputz-Angebote rund um die Kobold-Serie. Mit dabei sind einige Sets rund um den Akku-Staubsauger Kobold VB100. Der preisgekrönte und leistungsstarke Staubsauger ohne Kabelbindung ist vor allem in zwei Produktpaketen zum attraktiven Preis erhältlich.

Die Angebote laufen unter dem Motto „Je Frühjahr, desto besser“ und gelten noch bis zum 27. Juni. Vorwerk-Produkte werden nur über die offiziellen Verkaufskanäle des Herstellers verkauft. Daher sind Preisvergleiche zwecklos und die Kosten stets stabil und verlässlich.

Besserwischer- und Rundum-Sorglos-Paket im Angebot – Gutschein on top

Neben der reinen Ersparnis in den Kombi-Paketen gegenüber dem Einzelpreis gibt es in der Frühjahrs-Aktion von Vorwerk außerdem noch Gutscheine obendrauf. Diese können flexibel für Zubehör eingesetzt werden oder sorgen für zusätzliche Ersparnis bei weiteren Sets oder Einzelgeräten, die du dann flexibel wählen kannst – je nach Wunsch auch in der Thermomix-Welt.

Aber was ist jetzt im Angebot? Willst du den „Besserwischer“, also die Kombination aus Akku-Staubsauger und dem Akku-Saugwischer-Aufsatz SPB100, dein Eigen nennen, gibt es genau dieses Set nun für 999 Euro. Vorwerk bewirbt dieses Set als „Super-Flexibel-Set plus.“ Die reine Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf liegt bei 48 Euro. Mit dabei ist ein 50-Euro-Gutschein für den Vorwerk-Shop – also für Kobold- oder Thermomix-Produkte.

→ Zum Kobold-Set für 999 Euro (+ 50-Euro-Gutschein)

Das zweite lohnenswerte Set hört auf den Namen „Super-Flexibel-Set premium.“ Neben Akku-Staubsauger und Akku-Saugwischer ist hier noch die Akku-Elektrobürste EBB100 mit im Paket. Das kostet zusammen 1.299 Euro und bietet die vollumfängliche Sauberkeitslösung für Hartböden und Teppiche. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf der Komponenten beträgt 117 Euro und auch hier gibt es einen Gutschein on top – sogar im Wert von 75 Euro.

→ Zum Premium-Set für 1.299 Euro (+ 75-Euro-Gutschein)

Im inside digital Lesertest schnitt das zweite Set sehr gut ab und konnte unsere Leser durch seine Vielseitigkeit begeistern. Das reine Besserwischer-Set konnte uns im vergangenen Jahr ebenfalls überzeugen (zum Besserwischer-Testbericht).

Spartipp: Die Gutschein-Sets in der Preis-Analyse

Lohnt es sich, das 999-Euro-Set zu holen und die Akku-Elektrobürste EBB100 über den Gutschein günstiger zu erhalten? Kurze Antwort: Nein. Gesamtkosten von 999 Euro plus derzeit 369 Euro für die Elektrobürste ergeben nach Adam Riese 1.368 Euro. Den 50-Euro-Gutschein abgezogen, landest du hier also über den 1.299 Euro des Komplett-Sets.

Sinnvoll ist der Gutschein – unabhängig von der ursprünglichen Paket-Wahl – aber beim Kauf von kleineren Vorwerk-Geräten. So gibt es den „Krümelsauger“ Kobold VC100 für 129 Euro. Mit den 75 oder 50 Euro Gutscheinwert, wird dieser also richtig günstig. Auch den akkubetriebenen Fensterreiniger Kobold VG100 für 249 Euro kannst du mit dem Gutschein zum Schnäppchen machen und das ursprünglich gekaufte Set individuell erweitern.

Willst du mit dem Gutscheinwert einfach nur die Möglichkeiten des Besserwischers erweitern, findest du im Vorwerk-Zubehör-Shop zahlreiche Produkte, wie zum Beispiel Spezialreiniger für Parkettboden oder spezielle Reinigungstücher für spezielle Böden. Und – wie bereits erwähnt: Die Gutscheine gelten auch für den Thermomix und sein Zubehör.

