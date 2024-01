Top-Smartphone & Kopfhörer für 1 Euro zum Tarif: Darum ist dieser Deal so gut

Mit der neuen Redmi Note 13 Reihe möchte Xiaomi den Platzhirschen rund um Samsung und Google den Kampf ansagen. Die neuen Smartphones sollen dir hochwertige Technik zum verhältnismäßig kleinen Preis liefern können. Wenn du dir das Flaggschiff – Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G – besonders günstig sichern möchtest, können wir dir diesen Tarif-Deal empfehlen. Das Handy gibt’s dabei im Bundle mit den Redmi Buds 5 Pro schon für lediglich 1 Euro zum Tarif. Dieser kann sich mit 14 GB für monatlich 19,99 Euro ebenso absolut sehen lassen – wie auch ein Blick auf den niedrigen Effektivpreis zeigt.

Der 14-GB-Tarif samt Allnet-Flat im Überblick

Im Bundle mit den beiden Xiaomi-Geräten bekommst du bei diesem Angebot den Blau Allnet XL Tarif mit 14 GB LTE-Datenvolumen. Dabei bist du mit bis zu 50 MBit/s im Telefonica-Netz unterwegs – was für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streamen komplett ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

All das gibt’s bei dem Angebot schon für monatlich 19,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Falls du im stärkeren 5G-Netz surfen möchtest, kannst du diese Option für einen Euro extra dazubuchen. Sonst fällt in jedem Fall noch ein einmaliger Gerätepreis von einem Euro für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ sowie die Redmi Buds 5 Pro an. Der Anschlusspreis wird bei dem Angebot übrigens komplett gestrichen, wodurch du sonst nur noch 4,99 Euro für den Versand extra zahlen musst.

Effektiv unter 6 Euro? So günstig ist das Xiaomi-Doppelpack wirklich

Doch wie rechnet sich das Tarif-Angebot insgesamt? Über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten fallen bei dem Bundle Gesamtkosten in Höhe von rund 725 Euro an. Zum Vergleich: Allein das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ kostet im Netz schon mindestens 441 Euro, während für die Bluetooth-Kopfhörer weitere 69,99 Euro anfallen. Somit sicherst du dir bei dem Deal Xiaomi-Geräte im Wert von insgesamt 510,99 Euro dazu – und dies sorgt für einen beachtlichen Effektivpreis.

Hierfür nehmen wir die Gesamtkosten (725 Euro) und ziehen davon die Gerätepreise (510,99 Euro) ab. Das Ergebnis wird dann noch durch die Vertragslaufzeit geteilt (36 Monate), um schlussendlich den effektiven Monatspreis zu errechnen. Und dieser kann sich hier absolut sehen lassen: Das Bundle aus dem Xiaomi-Smartphone, den Kopfhörern sowie dem 14-GB-Tarif kostet dich effektiv gerade einmal 5,96 Euro pro Monat!

Mit starkem Prozessor & Akku – Das bietet dir das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Werfen wir abschließend noch einen genaueren Blick auf das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Dabei sticht auf den ersten Blick direkt das schicke 6,67 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hz hervor. Darunter schlummert aber ebenso starke Technik: Der Dimensity 7200 Ultra Prozessor samt 12 GB RAM kann es nämlich locker mit Mittelklasse-Smartphones von Samsung aufnehmen. Android 13 ist ebenso an Bord.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Software Android 13 Prozessor MediaTek Dimensity 7200-Ultra Display 6,67 Zoll, 1.220 x 2.712 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB, 8 GB interner Speicher 512 GB, 256 GB Hauptkamera 16455×12155 (200,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß, Violett Einführungspreis Redmi Note 13 Pro+ 5G (12/512 GB): 499 €, Redmi Note 13 Pro+ 5G (8/256 GB): 449 € Marktstart Januar 2024

Ein weiteres Highlight des Xiaomi-Geräts macht sich bei der Laufzeit bemerkbar. Der 5.000 mAh Akku bringt dich nicht nur locker durch den Tag, sondern kann ebenfalls äußerst schnell aufgeladen werden. Das 120-Watt-Schnellladen mit dem mitgelieferten Netzteil soll laut Xiaomi bereits in 19 Minuten wieder für einen vollen Akku sorgen. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket von der 200-Megapixel-Kamera, dem 512 GB Speicher sowie dem Schutz gegen Wasser nach IP68. Und mit den Redmi Buds 5 Pro bekommst du schicke In-Ear-Kopfhörer direkt dazu!

