Tarif geschenkt zum iPhone? MediaMarkt verteilt Geschenke zum Geburtstag

Was gibt es schöneres, als am Geburtstag Geschenke zu bekommen? Das dachte sich wohl auch MediaMarkt, doch passend zum zehnjährigen Bestehen der Tarifwelt verteilt der Elektrohändler kurzerhand selbst die Geschenke. Unsere Top 3 der Aktion haben wir dir bereits in diesem Artikel vorgestellt. Hier widmen wir uns hingegen voll und ganz dem Apple-Bundle, bei dem dir quasi ein Gratis-Tarif zum iPhone 15 winkt.

Der „Gratis“-Tarif im Überblick

Bevor wir das Angebot durchrechnen und dir zeigen, wie du hier rechnerisch tatsächlich einen kostenlosen Tarif zum iPhone 15 bekommst, schauen wir uns eben jenen Tarif erst mal kurz genauer an. Der sogenannte „Vodafone green LTE 20 GB Promo“ bietet dir – wie der Name schon andeutet – 20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz. Gesurft wird dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Surfing, Social Media und sogar HD-Streaming locker ausreichen sollte. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind natürlich ebenso mit an Bord.

Preislich schlägt der Tarif mit monatlich 29,99 Euro zu Buche, während du fürs iPhone 15 einmalig 49 Euro zahlst. Die weiteren Kosten umfassen den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro sowie weitere 4,95 Euro für den Versand. Ein erster Schnäppchen-Indikator ist hingegen der hohe Wechselbonus. Wenn du mit deiner neuen SIM-Karte eine SMS mit Bonus an die 22234 schickst, werden dir satte 100 Euro gutgeschrieben. Damit bekommst du alle einmaligen Kosten locker abgedeckt. Wie sich das Angebot darüber hinaus rechnet, zeigen wir dir jetzt.

Ein geschenkter Tarif zum iPhone? So rechnet sich der Deal

Mit monatlichen Kosten von 29,99 Euro ist der Tarif natürlich grundsätzlich nicht gratis, wenn man das Angebot aber mal über die komplette Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten durchrechnet, zeigt sich, was wir meinen. So zahlst du bei dem MediaMarkt-Bundle insgesamt nur 713,70 – während ein iPhone 15 im Netz einzeln momentan mindestens 777 Euro kostet. Die Kombination aus dem Apple-Handy und dem Vodafone-Tarif ist somit tatsächlich günstiger als das iPhone selbst. Wer also ohnehin Interesse am iPhone hat und zeitgleich auch einen neuen Tarif sucht, bekommt hier einen guten Mobilfunkvertrag quasi geschenkt zum Smartphone.

Zwei Sachen musst du bei dem Deal aber beachten: Zum einen gilt das Tarif-Bundle zum iPhone 15 – genauso wie die meisten Geburtstags-Angebote in der MediaMarkt Tarifwelt – nur noch bis zum 22. August. Zum anderen darf man den Kostenanstieg nach Ablauf der Mindestlaufzeit keinesfalls außer Acht lassen. Ab dem 25. Monat kostet dich der Tarif dann nämlich 36,99 Euro pro Monat. Mit einer rechtzeitigen Kündigung umgehst du dieses Problem aber ruckzuck und profitierst vorher von dem Apple-Schnäppchen.